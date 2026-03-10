El funcionario sostuvo que la eventual implementación del nuevo esquema implicaría desafíos estructurales y de personal para el sistema penitenciario provincial.

“Hay que ver cómo se implementa eso en la provincia. Obviamente, no contamos hoy con un lugar exclusivo para el alojamiento de menores. Teniendo en cuenta también que es un tratamiento especial, donde hay que nombrar nuevos profesionales. Es un trabajito más complejo. Pero hoy no tendríamos el espacio, ni tampoco tendríamos la cantidad de profesionales para intervenir en esta situación”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la aplicación concreta de la normativa dependerá de cómo cada jurisdicción adapte sus recursos y estructuras institucionales.

“Así que habría que ver cada provincia cómo lo irá a implementar”, agregó en declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7).

Miotti también explicó que el sistema penitenciario provincial ya enfrenta limitaciones de infraestructura y que cualquier ampliación deberá contemplar no solo obras sino también más personal especializado.

“En Gualeguaychú hay espacio para ampliar y hemos llevado proyectos de nuevos módulos para la Unidad Penal 9. La Unidad Penal 8 también tendría espacio para la construcción de algún nuevo módulo, pero obviamente esto debe ser acompañado de recursos humanos y demás”, afirmó.

En esa línea, indicó que existe un proyecto para ampliar la capacidad de alojamiento en la Unidad Penal 9.

“En la UP9 se pidió una ampliación para 200 plazas de alojamiento más. Si se quiere construir algún pabellón mucho más grande o una Unidad Penal, o muchos módulos, se podrían hacer. Entendemos por ahí lo que es el contexto económico, por eso nos basamos en esa cantidad de pabellones para que no sea muy elevado el costo”, detalló.

Incluso se evaluaron alternativas de infraestructura modular, aunque finalmente no avanzaron por cuestiones de seguridad.

“Se evaluó la alternativa de instalar containers con una empresa local, pero no nos llegó a convencer especialmente por la parte de seguridad. Si bien tienen sus costos, no son tan económicos, porque estamos hablando de condiciones especiales que tendría que tener un container”, explicó.

Fuente: APF