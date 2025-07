“Lo que está ocurriendo en la Argentina es un caso único al nivel mundial. La desinversión total por parte del Gobierno nacional es un caso que no tiene ningún otro tipo de comparación”, expresó Iván Szczech, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y actual presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción. Por ello, alertó por las consecuencias del ajuste y consideró que la infraestructura nueva o el mantenimiento de la existente es primero necesaria para crecer.

El empresario entrerriano, titular de Grupo Szczech y uno de los referentes del sector en la provincia, advirtió que las políticas de ajuste fiscal todavía siguen impactando en el nivel de actividad, que cayó un 30% promedio a nivel general, con escasa inversión privada que compense la desinversión por parte del Estado. Por ello, marcó que el desafío a futuro es buscar nuevas formas de financiamiento para contrarrestar el déficit en infraestructura.

Szczech reconoció que en otros países bajó la inversión pública en términos generales por falta de presupuesto, pero ninguno llegó a paralizarla. “Nadie pone en duda la necesidad de la infraestructura; de construir nueva infraestructura o de mantener la infraestructura. Desde el Área de Pensamiento Estratégico de la Cámara hicimos un estudio de cuánto le cuesta a la Argentina la desinversión o el no mantenimiento de la infraestructura actual: le cuesta 69 millones de dólares por día. Son números que no están contabilizados al momento de decir si tenemos o no superávit fiscal. Son 25.000 millones de dólares al año“, afirmó a Dos Florines.

Caída del empleo en la construcción

“El año pasado fue para sobrevivir a un año extremadamente complejo. La actividad se derrumbó un 30% a nivel general, marcada por la no inversión pública, tanto a niveles nacionales como provinciales. Este año sigue la desinversión en obra pública por parte del Gobierno nacional y algunas provincias empiezan a tener algún tipo de inversión, pero que, por supuesto, de ninguna manera compensa la desinversión de Nación. Ni siquiera se le acerca. Con lo cual, no solamente está afectando a nuestra industria. La construcción cayó en 100.000 empleos de los 420.000 que teníamos en el país. La actividad está muy frenada, pero se empieza a ver esa misma ralentización en otros rubros, como el industrial”, expresó.

Consultado por los datos en la provincia, analizó: “En Entre Ríos hemos estado en 12.000 puestos de trabajo directos en el mejor de los escenarios de los últimos 20 años y hoy estamos en unos 4.500. Tenemos 8.000 puestos de trabajo menos respecto de ese escenario. Por lo tanto, es mucho lo que se puede crecer si realmente se diera un escenario de inversión pública sostenida y donde el sector privado pudiera invertir en proyectos de pozo. Pero hoy con este atraso cambiario es muy difícil”.

Por otro lado, planteó que falta inversión privada que movilice al sector. “El costo de construir un metro cuadrado en dólares aumentó un 120% en el último año y medio. Lamentablemente hoy vender una unidad nueva es mucho más caro si no querés perder dinero en esa inversión, en relación a lo que cuesta comprar una unidad usada. El usado no subió de valor como sí lo hizo el costo de ejecutar un metro cuadrado nuevo en dólares. Por lo cual, la gente opta por sacar un crédito hipotecario para comprar un usado y no para comprar una unidad nueva, en pozo o en construcción. Eso pasa en términos generales en todo el país. Después hay excepciones como las de Vaca Muerta o algunas industrias que invierten en algún proyecto de petróleo, energías alternativas o la minería”, afirmó al sitio Dos Florines.