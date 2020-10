Advierten que la sequía "pone en jaque a toda la producción"

Tiene su establecimiento a 35 kilómetros de la ciudad de Viale sobre la ruta 18 para el lado de Villaguay en una zona rural conocida como “Las Tunas”.

Detalló que dejó la agricultura, hace dos temporadas, que fue nuestro fuerte durante mucho tiempo, y en “el momento en que se pudo comprar campos en los años 2001,2002 y 2003, lo hicimos en la zona de Federal y comenzamos con ganadería. Luego vendimos en el norte y compramos en nuestra zona, donde estoy trabajando, en un campo de 70 hectáreas, con 80 vacas de cría. Un poco recargado, pero la voy llevando, aunque la situación no es la mejor con la seca que nos está pegando muy fuerte”.

La sequía

Manucci dijo que en los “años que tengo trabajando, que no son tantos, jamás había vivido una sequía tan fuerte en esta altura del año, máxime, si se tiene en cuenta, que en los últimos días de septiembre y en los primeros de octubre siempre ha llovido”. Recordó que en las Expo Viale, se realizaban en el mes de octubre, no “hubo prácticamente año en el que no lloviera”.

Planteó que el panorama es preocupante y acá, por la zona de Viale y alrededores, “no se consigue rollo, fardo, todo se terminó y de continuar esta sequía por 15 o 20 días más, habrá que echar mano a alimentos balanceados, para mantener la condición corporal de la hacienda”.

sequia 2.jpg

Resaltó que en el caso de que se “consiga un rollo de alfalfa el costo es altísimo, oscilando los valores en tres y cuatro mil pesos”. Comentó que su rodeo “está en buenas condiciones, pero si no llueve en breve, no aguanto otros 20 días. Me resultaría imposible mantenerlas por los altos costos que demanda suplementar un rodeo, y salir a venderlas en este momento sería regalar un trabajo de muchos años”.

Indicó que el “costo del maíz, el expeler de soja se ha ido por las nubes, lo mismo el alimento balanceado, costos, valores, que el productor, en líneas generales, no tiene como afrontar”.

El integrante de Federación Agraria reveló que es la primera vez que siente “temor por los efectos, los daños que puede provocar esta sequía”. Recordó que la seca del 2009 “fue distinta, pudimos pasarla, pero ahora las praderas no sirven; mientras que en los alfalfares algunos las han cortados con rindes muy por debajo de lo esperado”. Tenemos una “situación muy crítica en todas las explotaciones”. En el caso de los “trigos no llovió en el momento que tenía que hacerlo, y se presentan lotes en donde el productor evalúa si pasar o no la máquina, cuando todos pensábamos que iba a ser el año del trigo”.

De norte a sur, de este a oeste, la provincia está “sufriendo una sequía inédita que se repite en Santa Fe, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero y en otras provincias".

Comentó que “en nuestra zona han muerto muchas vacas por la sequía, algunas empantanadas cuando van a tomar agua; mientras que otras son piel y costillas con la cría al pié”.

"Se debe tener mucho cuidado al caminar por el campo debido a las grietas que presenta el suelo. Cuando andamos en el monte a lomo de caballo y el equino se frena de golpe es porque hay una grieta, una rajadura que antes no estaba”, contó.

Por último, en cuanto a la carga tributaria, indicó que “si la seca persiste, no tenemos producción ni ingresos, y deberemos elegir qué pagar”.