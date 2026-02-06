Pablo Alfaro brindó un amplio panorama a Ahora ElDía sobre el estado del sistema sanitario local, con especial énfasis en la salud sexual y reproductiva, un área que hoy presenta indicadores preocupantes y desafíos complejos.

Uno de los puntos que más inquieta a las autoridades sanitarias es el crecimiento sostenido de los casos de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual bacteriana, antigua y curable, que volvió a posicionarse como un problema de salud pública a nivel nacional y local. Según datos oficiales, en Argentina hubo 55.183 diagnósticos confirmados en 2025, uno de los picos más altos de los últimos 5 años, y Gualeguaychú no es ajena a esa realidad.

“Estamos atravesando lo que claramente podemos llamar una epidemia de sífilis”, afirmó Alfaro, quien explicó que se trata de una enfermedad que presenta distintos estadios —primario, secundario y terciario y que, pese a tener tratamiento efectivo con penicilina, continúa expandiéndose. En ese sentido, advirtió que la sífilis no sólo genera lesiones en piel y mucosas, sino que también “facilita la entrada de otras enfermedades como el VIH, al lesionar la mucosa genital”.

En cuanto a los números locales, si bien no existen estadísticas cerradas, desde la Subsecretaría estiman que durante 2025 podría haber entre 2.500 y 5.000 casos en la ciudad, lo que representa entre el 5% y el 8% de la población. “Es un número considerable y no menor”, remarcó Alfaro.

Uno de los aspectos que genera mayor interrogante en Salud Municipal es que esta epidemia se da en un contexto en el que se entregaron 350 mil preservativos.

“A pesar de tener una sociedad con buenos niveles de instrucción y acceso a información, algo está fallando”, reconoció Alfaro. Para el subsecretario, el problema no radica únicamente en la disponibilidad del preservativo, sino en su uso incorrecto o directamente en la falta de uso. “Hay una variable social que indefectiblemente está influyendo”, sostuvo.

En ese marco, desde el área de Salud debaten la efectividad de la entrega irrestricta de preservativos y se plantea la necesidad de reforzar la distribución en el marco de una consulta médica o de consejería en salud sexual. “Creemos que una entrevista con un profesional, un espacio de educación y diálogo sin prejuicios, puede generar un impacto mayor que dejar el preservativo a libre albedrío”, explicó, aunque aclaró que los dispensadores seguirán funcionando en los centros de salud.

Otro punto que juega en contra frente a las enfermedades de transmisión sexual es la brecha existente en entre la salud sexual femenina y la masculina. A diferencia de las mujeres, que desde edades tempranas suelen tener contacto con la ginecología, los varones presentan mayores dificultades para consultar sobre su salud genital. “No existe una especialidad médica específica para la salud sexual masculina, y eso genera una falsa idea de que no es necesario controlarse”, indicó Alfaro.

Según detalló, los varones pueden consultar con pediatras, médicos clínicos, generalistas, urólogos u obstetras, pero la timidez, la vergüenza y los mandatos culturales conspiran contra la consulta temprana. “Son muy pocos los varones que consultan. Hay desconocimiento incluso sobre los nombres propios de los genitales”, afirmó, al tiempo que señaló la influencia negativa de la pornografía como principal fuente de información sexual.

En materia de salud reproductiva, Alfaro se refirió también a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una práctica garantizada por ley que el Municipio debe asegurar. Durante 2025 se registraron en Gualeguaychú 160 interrupciones voluntarias del embarazo.

“El dato que más nos preocupa es que un 35% de esos casos son recurrentes”, señaló el subsecretario. Se trata, principalmente, de mujeres de entre 35 y 42 años, mientras que la tasa de IVE en adolescentes es muy baja. Para el funcionario, la recurrencia no puede analizarse de manera aislada, sino como un posible síntoma de problemáticas sociales más profundas, como vínculos violentos, desigualdades en la responsabilidad anticonceptiva o situaciones familiares complejas.

Ante estos casos, el sistema de salud activa intervenciones con trabajadoras sociales para evaluar el contexto y brindar acompañamiento. “Habitualmente son mujeres que atraviesan algún tipo de violencia”, explicó Alfaro.

En un análisis más amplio, el subsecretario destacó que la baja en la tasa de natalidad registrada en la ciudad es un indicador de desarrollo social. “Las ciudades y países desarrollados tienen tasas de natalidad más bajas, asociadas al acceso a métodos anticonceptivos, a la planificación familiar y al desarrollo educativo y laboral, especialmente de las mujeres”, afirmó.

Más allá de la salud sexual y reproductiva, Alfaro enumeró los principales desafíos del sistema de salud municipal para el año en curso. Entre ellos, destacó la necesidad de sostener logros clave como la baja tasa de mortalidad infantil y la mortalidad materna en cero, además del programa de acompañamiento a embarazadas y el seguimiento de recién nacidos a las 72 horas de vida.

También adelantó que se reforzarán las políticas de salud mental y hábitos de consumo, el cese tabáquico y la prevención de cáncer de cuello uterino y de colon. En odontología, se implementará un programa municipal con foco en prótesis dentales, junto con la reubicación y reacondicionamiento del camión odontológico en el Polideportivo Norte.

“La salud no puede pensarse por fuera de la sociedad”, destacó Alfaro, y remarcó que los indicadores sanitarios actuales obligan a profundizar políticas integrales.

En cuanto a infraestructura, informó que la ampliación del CAPS Cuchilla deberá avanzar mediante una licitación privada, luego de que la licitación pública quedara desierta. Además, reconoció la necesidad de realizar tareas de mantenimiento y reformas en otros centros de salud.

Por último, destacó la refuncionalización del CAPS Villa María, que pasó a ser la nueva sede de la Subsecretaría de Salud Municipal. Esta reubicación permitirá centralizar el depósito de insumos médicos y farmacia, optimizando la logística de distribución para los 11 centros de salud de la ciudad, y mejorar la atención psicosocial, obstétrica y nutricional en el barrio. La inauguración oficial tendrá lugar la próxima semana.