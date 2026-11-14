Con el aumento de las temperaturas y los cambios en las condiciones climáticas, se incrementa la actividad de los alacranes, por lo que resulta importante reforzar las medidas de prevención en los hogares y sus alrededores.

En este contexto, la Subsecretaría de Ambiente difundió una serie de recomendaciones para poder identificar estos arácnidos, reducir las posibilidades de que ingresen a las viviendas y saber cómo actuar ante una eventual picadura.

En nuestra zona pueden encontrarse dos tipos principales de alacranes, que se diferencian por algunas características físicas.

El ejemplar considerado no peligroso suele ser de color marrón oscuro o negro, tiene pinzas cortas y anchas y un aguijón simple.

En cambio, el alacrán peligroso presenta una coloración amarilla o marrón claro, pinzas delgadas y largas y líneas paralelas longitudinales en el dorso.

Reconocer estas diferencias permite identificar posibles situaciones de riesgo y actuar rápidamente para proteger a las personas que habitan en la vivienda.

Medidas para prevenir su presencia

Entre las principales recomendaciones para evitar el ingreso y la proliferación de alacranes se encuentra mantener los ambientes limpios y ordenados, sin acumulación de objetos, y reparar las grietas que puedan existir en paredes y pisos.

También se aconseja colocar rejillas o mallas en desagües, aberturas y cualquier otro orificio, además de instalar burletes en puertas y ventanas para impedir su ingreso.

Otra medida importante es evitar que la ropa de cama toque el piso. Asimismo, se recomienda revisar siempre la ropa, el calzado y las frazadas antes de utilizarlos, y evitar caminar descalzo, especialmente durante la noche o en sectores con vegetación.

En patios y espacios exteriores, es fundamental mantener el pasto corto y los terrenos desmalezados. También se debe evitar la acumulación de escombros, materiales de construcción, pilas de leña, hojas secas y basura, ya que pueden convertirse en refugios para estos arácnidos.

En caso de sufrir una picadura de alacrán, se recomienda aplicar hielo inmediatamente sobre la zona afectada para aliviar el dolor y enlentecer la absorción del veneno.

Sin embargo, esta medida no reemplaza la atención médica: es fundamental acudir de manera urgente al hospital o centro de salud más cercano.

Si es posible y sin exponerse a nuevos riesgos, se aconseja capturar el ejemplar o tomar una fotografía clara para que el personal de salud pueda identificarlo y evaluar el tratamiento correspondiente.

Por consultas o para obtener más información, los vecinos pueden comunicarse a través de WhatsApp con la Dirección de Veterinaria al 3446-332264.