La medida, vigente por ordenanza, apunta a preservar la calidad del aire y proteger la salud de la población. La quema de residuos genera contaminación atmosférica, afecta especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, y provoca daños ambientales.

La prohibición se encuentra establecida en las ordenanzas N.º 10.088/95 y N.º 10.539/01.

Desde el área de Ambiente y Seguridad Alimentaria se recomendó recolectar las hojas y depositarlas en contenedores de residuos secos o destinarlas al compostaje domiciliario. Esta alternativa permite aprovecharlas como recurso para el cuidado de jardines y espacios verdes.

Entre sus beneficios, las hojas secas aportan nutrientes al suelo, protegen las raíces del frío y favorecen la actividad de microorganismos y fauna del suelo.

También pueden utilizarse como cobertura en jardines, para la elaboración de compost, como refugio de insectos beneficiosos o en propuestas de decoración natural.