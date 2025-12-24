En la ciudad continúa vigente la prohibición del uso, fabricación, depósito y comercialización de artificios pirotécnicos en todo el ejido municipal, conforme a lo establecido por la ordenanza N° 12079, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en diciembre de 2016.

La normativa rige desde el 1° de marzo de 2017 y alcanza tanto a la venta minorista como mayorista de pirotecnia. Además, incluye expresamente a los denominados globos aerostáticos y artefactos similares, debido al riesgo de incendio que representan.

Quedan exceptuados de la prohibición únicamente los elementos pirotécnicos destinados a señales de auxilio, emergencias náuticas o aquellos de uso exclusivo por parte de las fuerzas armadas, de seguridad y de defensa civil.

Según lo establecido en la ordenanza, la medida apunta a preservar la salud pública, la seguridad de las personas, el bienestar animal y el ambiente. El uso de pirotecnia genera ruidos y emanaciones químicas que pueden afectar a animales domésticos y silvestres, así como provocar molestias o trastornos en niños, personas mayores y personas con condiciones sensitivas o neurológicas.

Asimismo, se advierte que la contaminación sonora, lumínica y química derivada de estos artefactos impacta en la convivencia urbana y en el ecosistema local.

Ante la detección de posibles incumplimientos, los vecinos pueden realizar denuncias comunicándose al teléfono 3446-641628.