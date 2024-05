Frente a este panorama, la entidad informó que se encuentra gestionando ante las autoridades provinciales la corrección de las partidas del Impuesto Inmobiliario Rural que “fueron emitidas con aumentos superiores al 190%, máxima informado y acordado oportunamente”.



Según indicaron en un comunicado, se enteraron de que llegaron boletas con incrementos superiores al 300%. Por ello, señalaron que informaron de estas anomalías a los responsables gubernamentales a los efectos de que se modifiquen y resuelvas estos inconvenientes.

En esa línea, plantearon: “Si bien las partidas erróneas no son la mayoría, hay un número importante de boletas mal emitidas que necesitan estar sujetas a revisión ya que en 72 horas vence la fecha de su pago“. Cabe recordar que el pago anual y primer anticipo tienen vencimiento el 23 y 24 de mayo.



Finalmente, expresaron que “ante la inquietud de esos contribuyentes que no saben cómo actuar respecto de esta situación, desde Farer aún no hemos recibido respuesta desde el Gobierno sobre ese particular“.