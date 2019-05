Advierten por una nueva suba de la nafta: ¿a partir de cuándo sería?

Empresarios del sector ya avisan que los combustibles deberían aumentar un 5 % en los próximos días. ¿Podría peligrar el "Plan Alivio" del gobierno? En medio de la crisis cambiaria que depositó al dólar por encima de los $47, los empresarios del rubro petrolero ya advirtieron que podría haber un nuevo incremento en los precios del combustible, que en promedio aumentaron entre un tres y un cinco por ciento hace un mes. Desde la Cámara de Empresarios del Combustible ya advierten que la semana que viene (a partir del 1 de mayo) habría que subir los precios un 5 por ciento. ¿Peligra el acuerdo de precios de los alimentos con el gobierno? La combinación de factores que podría derivar en una nueva suba de las naftas es múltiple: por un lado, la nueva escalada del dólar que subió casi tres pesos en las primeras dos horas de la ronda cambiaria de este martes; y por el otro el fuerte aumento superior al 10 por ciento del barril de petróleo Brent a nivel mundial, que se registra hace varias semanas. El secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, señaló en declaraciones a radio La Red que las naftas debieran aumentar un cinco por ciento a partir del primero de mayo. “Los números están para que aumenten, pero también hay una intención del gobierno para contener los aumentos de precios”, sostuvo. La situación no es sencilla, y entre los empresarios del sector vienen reclamando un nuevo aumento hace varias semanas. La última suba fue a fines de marzo, después de casi dos meses sin tocar los surtidores, cuando los combustibles aumentaron entre un tres y un cinco por ciento. Shell, que había aumentado un 9,5 %, debió retroceder sus valores. Ahora, a la devaluación y el aumento del tipo de cambio, se le suma otro factor: las fuertes subas del barril Brent de petróleo. Exactamente un mes atrás, el 25 de marzo, el barril de crudo cotizaba en el mercado a U$S 67,30. Hoy cotiza casi diez dólares más, a U$S 74,94. En el sector nada hace pensar que después de un mes de constantes subas, vaya a cambiar la tendencia. ¿PRECIOS CONGELADOS? La movida del tipo de cambio y la eventual suba de los combustibles son dos de los factores que podrían hacer temblar el acuerdo de precios anunciado por el gobierno para 64 productos que integran la Canasta Básica Alimentaria y que si bien empezó a regir este lunes, los controles a los supermercados comenzarán a partir del 29 de abril. Sin embargo, los empresarios ya advirtieron que el acuerdo tenía vigencia siempre y cuando se mantuviera un dólar estable y que si había variaciones del tipo de cambio, podría verse afectado el precio de algunos de los productos que integran el acuerdo de “Precios Esenciales”. El primero en salir a marcar la cancha fue el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja. “Los acuerdos están sujetos, en cada caso y en cada empresa según la incidencia que tengan los insumos importados”, afirmó Funes de Rioja.