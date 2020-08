Advirtieron por el crecimiento de zonas con transmisión comunitaria

Además informó que “sólo tres provincias no confirmaron nuevos casos” en las últimas 24 horas, mientras que todas las provincias argentinas reportaron contagios en los últimos 14 días.

“Hay muchísimas provincias con transmisión comunitaria y sin poder controlar la transmisión del virus”, advirtió. Y agregó: “Tenemos provincias que aportan un número importante de casos, persistente, todos los días”, entre las que mencionó a Córdoba, Jujuy, Santa Fe, Río Negro, Mendoza y Tierra del Fuego.

En el mismo sentido remarcó que “casi el 20% de los internados en terapia intensiva por covid-19, no corresponden a AMBA”.

Respecto a la situación en Buenos Aires, la funcionaria afirmó que, aunque se piense que “la curva se esté estabilizado” en CABA, “el número de nuevos casos es alto y la situación no es buena”. También dijo que la provincia tiene “un aumento relevante” de casos.

· “No sabemos las secuelas”

“No hay mucha información sobre la situación a largo plazo de las personas que tuvieron coronavirus”, remarcó Vizotti este martes al brindar el reporte matutino sobre la situación epidemiológica del país respecto al coronavirus.

indicó que “hay algunas informaciones en relación a inflamación cardíaca, inflamación pulmonar”, pero subrayó que aún se desconocen las secuelas que pueda dejar en los pacientes, incluso en aquellos que la transitaron en forma leve.

Recordó también que “es un virus que no tiene tratamiento, no tiene vacunas, y al cual todavía la gran mayoría de la población es susceptible”. Apuntó que “al aumento de circulación de las personas, aumenta la transmisión viral” y sostuvo que “cuantas menos medidas de prevención tengamos, mayor va a ser esa transmisión”.

Por eso aseveró: “Aprender a convivir con el virus no es acostumbrarse a él, no significa no cuidarse, no significa naturalizar los números. Significa que, en cada salida o actividad, optimicemos los cuidados, maximicemos las medidas de prevención. Eso hará que podamos transitar, seguir trabajando y seguir aumentando actividades y lograr estabilizar la trasmisión viral”, finalizó.

Zonas con transmisión comunitaria

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires:

Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires

Provincia de Córdoba:

Capital

Provincia del Chaco:

Resistencia

Barranqueras

Fontana

Puerto Vilelas

Provincia de Entre Ríos:

Paraná

Provincia de Jujuy:

Manuel Belgrano

Ledesma

El Carmen

San Pedro

Provincia de La Pampa:

Santa Rosa

Catriló

Macachin

Provincia de Mendoza:

Área metropolitana (Guaymallen, Maipú, Godoy Cruz, Lujan de Cuyo, Capital)

Provincia de Neuquén:

Ciudad de Neuquén

Plottier

Centenario

Provincia de Río Negro:

Bariloche

Cipoletti

General Roca

Provincia de Santa Cruz:

Río Gallegos

Provincia de Santa Fe:

Rosario y gran Rosario

Provincia de Tierra del Fuego:

Río Grande