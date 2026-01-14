El tráfico de fauna silvestre se posiciona como el cuarto comercio ilegal más lucrativo a nivel mundial. Esta práctica ilícita genera un impacto ambiental gravísimo: destruye el equilibrio de los ecosistemas, pone en peligro la supervivencia de numerosas especies y conlleva actos de extrema crueldad hacia los animales.

En nuestro país, el comercio ilegal afecta a más de 100 especies de aves, 20 de reptiles y 15 de mamíferos, muchas de ellas incluidas en categorías de amenaza según los registros oficiales. Peces, aves, mamíferos, reptiles y anfibios son capturados y transportados en condiciones inhumanas: por cada 10 animales traficados, entre 8 y 9 mueren durante el proceso debido al hacinamiento extremo, peleas entre ejemplares, transmisión de enfermedades y traslados clandestinos sin acceso a aire, agua ni alimento.

La legislación nacional protege de manera estricta a la fauna silvestre. La Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna prohíbe la captura, transporte, comercialización y tenencia de animales silvestres sin la autorización correspondiente, estableciendo que deben permanecer libres en su hábitat natural. Esta normativa se complementa con la Ley Nº 14.346 de Protección Animal, que sanciona el maltrato y los actos de crueldad, y con la Ley Nº 24.375, que aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica y compromete al país en la conservación de especies y ecosistemas.

En la provincia de Entre Ríos, la Ley Provincial Nº 4.841 refuerza estas disposiciones al resguardar la fauna autóctona y regular su aprovechamiento sustentable, con el claro objetivo de prevenir y sancionar el tráfico ilegal.

Desde el Gobierno local hicieron un fuerte llamado a la comunidad y pidieron que si ven publicaciones en redes sociales o personas que ofrecen animales silvestres, no los compren ni compartan ese contenido. También alentaron a denunciar de inmediato para contribuir a frenar esta problemática.

Las áreas para denunciar esta situación son: Áreas Naturales Protegidas Municipales a través del correo [email protected] o bien contactar directamente a la Dirección de Recursos Naturales de la provincia al 3446-15417362 o a la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria al 3446-420443.