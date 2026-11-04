Aerolíneas Argentinas advirtió que podrían producirse modificaciones en la programación de vuelos en Ezeiza y Aeroparque debido a las restricciones aeroportuarias establecidas por la visita del papa León XIV. El pontífice estará en la Argentina del 8 al 11 de noviembre, como parte de una gira que también incluye Uruguay y Perú.

La compañía difundió un comunicado en el que señaló que las medidas podrían impactar en la operación de ambas terminales. También alertó que podrían registrarse restricciones en los accesos a los aeropuertos, por lo que recomendó organizar los traslados con anticipación.

“Te recomendamos consultar el estado de tu vuelo y planificar tu llegada con anticipación”, indicó Aerolíneas. El aviso no detalló vuelos afectados ni anunció cancelaciones específicas, sino que advirtió sobre posibles cambios en la programación.

Para conocer la situación de cada servicio, los pasajeros pueden consultar la herramienta de Aerolíneas para revisar el estado de la reserva y del vuelo. La recomendación es verificar esa información antes de dirigirse al aeropuerto y contemplar posibles dificultades en los accesos.

La advertencia se conoce a pocos días de la visita de León XIV a la Argentina, ratificada por el pontífice. Según el programa oficial de la Santa Sede, el Papa llegará a Aeroparque el domingo 8 de noviembre a las 16.30, procedente de Montevideo, y partirá hacia Lima desde Ezeiza el miércoles 11 a las 14.

La gira comenzará en Uruguay, donde estará del 6 al 8 de noviembre. La agenda incluye actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. El sábado 7 celebrará una misa en el Parque París Londres de Paysandú, una de las escalas de interés para los fieles del Litoral argentino.

En la Argentina, las actividades se desarrollarán entre el 8 y el 11 de noviembre, con visitas a Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Durante esa etapa están previstos desplazamientos aéreos, incluida la visita a Córdoba del martes 10, con regreso a Aeroparque esa tarde.

La etapa en Perú se extenderá del 11 al 16 de noviembre. Ese último día partirá hacia Roma, adonde llegará el 17, de acuerdo con el itinerario oficial. Mientras tanto, quienes tengan vuelos programados en Buenos Aires deberán seguir las actualizaciones de la aerolínea para conocer cualquier modificación de su servicio.