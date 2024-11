Aerolíneas y los gremios aeronáuticos cerraron hoy los acuerdos que recortan privilegios laborales a cambio de un incremento salarial de 16%. Las actas que se habían terminado de firmar en la madrugada del miércoles fueron ratificadas este jueves por los gremios Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Asociación de Aeronavegantes (AAA) y Asociación del Personal Aeronáutico (APA).

"El Gobierno dispuso el fin de los privilegios de la casta aeronáutica: fin a los traslados gratis en remises, fin al asiento de descanso en clase ejecutiva para vuelos a Europa, fin a los pasajes vacacionales gratis para familiares directos de pilotos y a pilotos jubilados, fin a que el horario de trabajo comience cuando comienza el traslado inicio en remis", tuiteó el vocero presidencial, Manuel Adorni. "Fin a los privilegios de unos pocos. Fin al delirio. Fin", agregó.

Aerolíneas por su parte, a través de un comunicado, señaló que cerró el conflicto con sus gremios "con importantes avances que mejorarán la productividad de la compañía y limitarán beneficios que se encontraban por fuera de los estándares de la industria".

Agrega la comunicación: "Representantes de los gremios APLA (pilotos), AAA (tripulantes) y APA (rampa y check in) convalidaron modificaciones en convenios y formas de trabajo por una oferta salarial de un 16%. En el caso de los gremios APTA (mecánicos)y UPSA (personal superior), que ya habían aceptado la oferta salarial propuesta, se firmaron nuevas condiciones que permitirán mayor movilidad y flexibilidad en tareas y posiciones del personal que aumentará significativamente la productividad".

La empresa, además, aseguró que estas y otras medidas apuntan a cerrar el año con un déficit mucho más reducido. "Estas acciones reafirman el compromiso de Aerolíneas Argentinas de avanzar hacia esquemas productivos más cercanos a los de la industria aerocomercial. Gracias a medidas de gestión orientadas en esa línea, y a una intensa política de reducción de costos, Aerolíneas Argentinas ya redujo su déficit en más del 75% en relación a 2023, año en el que se perdieron 390 millones de dólares".

Qué se negoció

Según difundió la secretaría de Transporte, los principales puntos acordados entre Aerolíneas y los gremios son los siguientes:

Pilotos

Fin al traslado en remises después del verano (temporada alta).

Eliminación de un asiento de descanso en clase ejecutiva para vuelos a Europa.

Quita de pasaje vacacional confirmado para pilotos, familiares directos y jubilados.

Inicio de horas de trabajo al momento de arribo a la terminal, y no en traslado.

Incentivos para volar más horas y aumentar productividad: el que trabaja más, gana más. Eso aplica tanto para los vuelos actuales como para el nuevo formato de vuelos nocturnos y podría llevar el incremento salarial "de base" de 16% a un 32% real para los que vuelen alrededor de 70 horas mensuales.

Levantamiento de medidas que restringían la programación de vuelos, algunas con más de 10 años de antigüedad, algunas referidas a los horarios de descanso.

Tripulantes

Fin al traslado en remises después del verano.

Inicio de horas de trabajo al momento de arribo a la terminal, y no en traslado.

Incentivos para volar más horas y aumentar productividad: el que trabaja más, gana más.

Admiten venta a bordo de productos.

Volarán en cualquier zona y en todas las flotas.

Horas de descanso a reglamento.

Rampa/Check in

Prestación de servicio a terceros en hangares, rampa y check in. Este punto es clave: la estatal Aerohandling saldrá a ofrecer sus servicios a otras líneas aéreas, con lo cual podría terminar compitiendo contra el también estatal servicio de rampas Intercargo.

Habilitación de terminales de check in automático y de despacho de equipaje.

Cobro de extras en mostrador de check in. Así como a los pilotos que vuelen más se les pagará más, al personal de mostrador que cobre a los pasajeros se le pagará extra.

Técnicos aeronáuticos

Movilidad entre hangares y líneas de trabajo (antes, cada equipo tenía asignado un hangar y no se movían independientemente del volumen de trabajo).

Cambios en forma de trabajo en plataforma (ejemplo concreto: antes había dos personas asignadas para el push back o marcha atrás de un avión en plataforma, ahora pasa a ser una)

Personal superior

Movilidad entre posiciones de trabajo.

Aceptan trabajos a terceros para generar nuevas unidades de negocio.

Flexibilidad en atención de call center.

Según Aerolíneas, "en términos de beneficios, por ejemplo, tanto el gremio APLA como todo el personal jerárquico y los pilotos jubilados de la empresa perderán los pasajes vacacionales confirmados en clase ejecutiva para ellos y sus familiares directos. En esta línea, tanto pilotos como tripulantes aceptaron reemplazar el traslado en remis por un esquema de viáticos que se implementará una vez finalizada la temporada alta de verano, e iniciarán su horario de trabajo una vez arribados a las terminales aeroportuarias y no durante su traslado, como era hasta ahora".

Tras la firma de los convenios, los gremios obtuvieron hacia adelante un incremento "básico" de 16%, que podría trepar a 32% con adicionales como los detallados más arriba. Además, los tres gremios que tenían sus salarios congelados desde mayo cobraron los incrementos retroactivos acumulados durante el semestre: según fuentes de Aerolíneas equivalen al 40% de un salario actual y se cobra por única vez.

“Este fue un acuerdo que beneficia a Aeronavegantes y a Aerolíneas Argentinas, garantizando así el normal funcionamiento de la compañía y la tranquilidad de los usuarios para volar”, dijo Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes.

Agregó Brey: "Siempre dijimos que era un conflicto 100% salarial. No tenemos ese tema solucionado, porque estábamos un 90% abajo y tenemos que seguir negociando, pero descomprimimos. Hoy ésto nos garantiza un tiempo de paz social, no puedo decir exactamente cuánto tiempo, pero el acuerdo fue aprobado por unanimidad por todos los afiliados, no hubo una sola oposición. Nos da un tiempo para respirar un poco, poder enfriar la cabeza y sentarnos a discutir lo que haya que discutir".