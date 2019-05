AFAG: Chacarita goleó a Valencia en el adelantado de la octava

Ayer, cancha de Atlético Sur, el Tricolor venció a Valencia por 3 a 0 en encuentro correspondiente al torneo de ascenso. Hoy se completa la fecha. José Benedetti abrió la cuenta con un cabezazo cuando promediaba el primer tiempo para el elenco de Liberatto. Apenas iniciado el segundo, Joaquín Sotelo con un derechazo rasante estiró la diferencia a dos goles. Finalmente, Sergio Sueldo se encargó de cerrar la cuenta con un disparo, pierna derecha, combado al segundo palo del “Oso” García que nada pudo hacer para evitar la caída de su valla.09.30 Gladiadores vs San Miguel 11.15 Covy vs Tango 13.00 Defensores del Sur vs San Lorenzo 14.45 Sargento Cabral vs Sarmiento 16.30 Cave vs Jockey Club09.30 Arsenal vs Primero de Mayo 11.15 Peñarol vs Atlético Sur 13.00 Gervasio Méndez vs Termas 14.45 Ceibas City vs Regatas 16.30 Unión del Suburbio vs Boca Juniors19.30 Juventud de Urdinarrain vs Deportivo Molinari