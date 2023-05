El presidente de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER), Fernando Vázquez Vuelta, señaló que “tenemos una problemática con las prepagas que viene desde hace bastante tiempo. Se han quedado un poco atrasadas con los aumentos en el contexto inflacionario que estamos teniendo”.

Y continuó: “Eso repercutió que se decida denunciar los convenios con las mismas. Al hacerlo, tenemos 30 días en los cuales les prestamos servicios y nos sentamos a tratar de llegar a acuerdo. Nos reunimos con las 12 y llegamos a una especie de prórroga con la mayoría, no así con OSDE que no quiere poner los nomencladores, que son muy importantes para nosotros. No llega a los valores mínimos solicitados”.

El profesional acotó que “en FEMER estamos nucleados más de 2.000 médicos de toda la provincia, no llegamos a un acuerdo y, por eso, es que estamos atendiendo a los afiliados a esta prepaga como pacientes particulares. Se les da la factura correspondiente y tengo entendido que OSDE está devolviendo esos montos. Por ahí, alguna cirugía programada se pospone y las urgencias, como siempre, se atienden”, aclaró.

Por su parte, el secretario de la entidad, Lautaro Torriani, explicó que “las prepagas trasladaban lo que por resolución establecía la Superintendencia de Servicios de Salud. Con esto se va teniendo un retraso en los aumentos. Por lo tanto, las obras sociales, que siguen los aumentos por paritarias, las van alcanzando y, en algunos casos las ha superado. Esto complica la situación, porque históricamente hay una diferenciación entre el sector privado de la salud contra la seguridad social, que son las obras sociales sindicales”.

Vázquez Vuelta sostuvo que “nuestra intención es llegar con un acuerdo tanto con OSDE con el resto de las prepagas, pero defendemos a los médicos. Estamos en la negociación”.

Obras Sociales

En cuanto a las obras sociales, Torriani confirmó que “se solicitaron los aumentos pertinentes, entramos en un proceso de negociación y esto estará atado a las paritarias de cada sector, junto que los valores de inflación que se vaya acumulando en la economía”.

Remarcó en tal sentido que el Consejo Directivo de FEMER ya estableció que el piso de las subas “debe acompañar el porcentaje de inflación”.