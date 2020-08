Afiliados de IOSFA pidieron que se restablezcan las prestaciones médicas

Este mediodía, unos cincuenta afiliados a la obra que nuclea a personal en actividad y retirados de las fuerzas armadas y de seguridad, leyeron un petitorio con una serie de reclamos a las autoridades del IOSFA.

La obra social estaba cerrada, sin atención al público, y el responsable de la misma abrió la puerta solo para recibir el petitorio.

La palabra de los afiliados

José Antonio Bogliolo, Ayudante de Primera retirado de Prefectura Naval, padece de cáncer de Colon desde el año pasado. Contó a ElDía que "me derivaron desde la obra social al Hospital Naval, donde fui tratado, pero desde febrero de este año todos los estudios y viajes que realicé a Buenos Aires el IOSFA no me los ha cubierto".

Detalló que "todos los meses me descuentan por prestaciones que no tengo, más un aporte que nos deducen en cada aguinaldo. Nos realizan 14 descuentos al año, plata que no sabemos donde va".

"En lo personal estoy reclamando que se me reintegré el dinero que puse para una serie de estudios, tratamiento y viajes, no obteniendo respuesta alguna hasta el momento”, precisó, y señaló que "el último de una larga serie de estudios me salió $8.500, más los $6000 de pasaje, es una vergüenza lo que está pasando con la obra social”.

iosfa

Otro caso es el de Héctor Pereyra, veterano de guerra que fuera gravemente herido en Malvinas, que planteó que la “obra social además de no atender al público, no está prestando servicios y el reclamo que estamos haciendo es justo”.

Entrevistado por ElDía aseguró que "el descuento en el recibo de haberes se acerca a lo que es el valor de una prepaga, sin embargo no tenemos prácticamente atención médica”.

Sostuvo que es una situación que genera "dolor y angustia". "En mi caso presté servicios 35 años aportando en todo ese tiempo, para llegar a una situación de retiro, y que nos pase esto no es justo”, recriminó.

"Desde que se unificaron las obras sociales comenzaron los problemas, para llegar a este momento en donde no tenemos ningún tipo de beneficios”, concluyó.

En la misma línea, Dionisio Petizco, Sub Oficial Principal de la Armada y veterano de guerra, sentenció que el estado de la obra social "es lamentable".

“No puede ser que vayamos a una farmacia y nos digan que el servicio está cortado, que los médicos no te atiendan o lo hagan en forma particular porque el IOSFA no abonó”.

Remarcó que desde que ingresó a la marina (hace 47 años) “siempre me descontaron y vivir este momento genera mucha bronca”.

Por otra parte, sobre declaraciones de Victoria Donda, titular del INADI, sobre cambios en la letra de las marchas tradicionales de la fuerza dijo que "lo que pide no tiene nada que ver con el contexto histórico en cómo fueron escritas las marchas a que sean un patriarcado. No tiene porque anularlas, dado que se trata del orgullo de la Armada. Es un desquicio por donde se lo mire, pero lo que más lamento es de que ningún jefe del Estado Mayor de cada arma, elevara una nota poniendo las cosas en su lugar”.

El reclamo formal

Eduardo School, sub oficial retirado del Ejército Argentino, leyó el petitorio en Calle Rucci, entre 25 y Urquiza, frente a la sede de la Obra Social.

En el mismo se pidió “dejar sin efecto la aplicación del coseguro por representar el pago del servicio de salud ya previsto en el aporte mensual del afiliado, por considerarlo vejatorio y/o violatorio a los descuentos permitidos y obligados por ley”.

También se reclamó la “restitución inmediata de la asistencia sanitaria en numerosos lugares de nuestro país”, además de "la unificación de los porcentajes de cuotas de afiliación del titular militar y civil en actividad, y titular retirado, jubilado o pensionado, con o sin grupo familiar, unificándola al equivalente del 6%, garantizando la atención a la salud en igualdad de aportes y atención”.

iosfa

Por otra parte, se exigió "una representación permanente de Suboficiales en actividad y retirados en la dirección, conducción y administración del IOSFA, que asegure la ocupación de cargos directivos con injerencia en la confección del balance, fiscalización y auditorias, en proporción con la cantidad de afiliados”.

Se sumó la solicitud de “crear la secretaria de asuntos del afiliado del IOSFA, en la cartera del ministerio de Defensa, como órgano articulador y receptor de la problemática del afiliado en todo el país, secretaría que estaría conformada por personal titular militar y civil, en actividad, retirado, jubilado y pensionado en partes iguales y con presupuestos asignados".

Uno de los puntos centrales del petitorio fue el de “desplegar la transparencia de la administración para que los afiliados tengan acceso a los datos de los balances y las auditorias, los escalafones de sueldos de todo el personal de la empresa y el plan estratégico de la obra social”, y una “atención eficiente y sostenida” a los beneficiarios y que los trabajadores sean previamente capacitados para brindar respuestas adecuadas.

También solicitaron revisar el número de empleados de IOSFA y que su contratación sea por concurso, de acuerdo a la idoneidad. Otro de los puntos fue “someter bajo auditoria jurídica interna y/o externa los convenios realizados con las farmacias en las ciudades cabeceras del interior del país, apuntando a tener una mayor calidad de prestación, a la vez de incentivar a la creación de farmacias propias. Lo mismo para los convenios acordados con clínicas y sanatorios, en la búsqueda de una mayor calidad de atención”.