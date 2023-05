El gran nivel demostrado por el futbolista paranaense Joaquín Pereyra en Atlético Tucumán hizo que, desde el año pasado, algunos clubes grandes siguieran de cerca su desempeño. En las últimas semanas, se habló de un supuesto interés de Boca por el jugador entrerriano.

La semana pasada, luego del triunfo del Decano ante Racing en Avellaneda, donde Pereyra fue una de las figuras, él mismo habló sobre las versiones que lo vinculaban al Xeneize: "Son sólo rumores, a mí sólo me importa Atlético Tucumán", aseguró el futbolista. Y agregó: "Atlético es el club más importante de mi carrera".

Por el lado de la dirigencia también se encargaron de aclarar que hasta ahora no hay nada concreto respecto del interés de Boca por el pase de la Joya. "No hay absolutamente nada. Son sólo rumores, si hubiera algo me enteraría, porque tengo una muy buena relación con la gente de Boca. También me llegó que lo estaban siguiendo desde un equipo de la Premier League, pero son rumores", explicó el directivo Miguel Abbondándolo en declaraciones a Radio Nacional.

El dirigente también habló sobre la situación contractual del jugador: "No tiene cláusula de salida, tiene contrato hasta diciembre del 2025. A fines del 2022 compramos el 100 por ciento de su ficha. Estamos muy contentos, porque es un jugador que no tiene techo, por su nivel y jerarquía".

Un gran presente para el entrerriano

El volante no solo es el encargado de generar fútbol en el Decano, sino que también aporta sacrificio a la hora de recuperar el balón y es responsable de darle el equilibrio necesario al equipo de Pusineri. Y Boca está buscando justamente un creativo para sumar a mitad de año.

La Joya está cada vez más cerca de ser ese jugador completo que buscan los clubes más importantes a nivel mundial. Su presente en Atlético Tucumán marca que no sólo es un hombre clave en la faceta ofensiva, sino que también tiene un rol preponderante en la parte defensiva del juego.

A todas esas virtudes, hay que sumarle que también tiene un muy buena pegada: el talentoso zurdo es el dueño de todas las pelotas paradas en el Decano.

Pusineri fue el entrenador que más lo hizo jugar en toda su carrera y con el que más minutos sumó.

Pereyra es uno de los futbolistas que más partidos jugó con Atlético Tucumán en los últimos 12 meses. Sin dudas que la llegada de Lucas Pusineri ayudó para el crecimiento profesional del entrerriano, desde 2022 comenzó a tener un rol protagónico, siendo siempre uno de los puntos altos del equipo, consigna TyC Sports.

Sus datos en Atlético Tucumán