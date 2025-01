En la primera semana de septiembre de 2024 se dio inicio a la primera etapa de la obra de ampliación del sistema de agua potable en Gualeguaychú, dependiente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos. En aquel momento, Alejandro Ferrer, presidente de la firma Hornus S.A., la empresa que ganó la licitación para llevar adelante la obra, explicó que “la concreción de la misma contempla tanto la ejecución de una cañería completa como la realización de los enlaces correspondientes”. “Consiste en un caño de impulsión de agua, que es de PVC y tiene un diámetro de 500 mm., que se va a enlazar con otro existente en la intersección de Lavalle y Urquiza, y se conectará en su parte final, en calle Aguado y Avenida Sarmiento, con dos cañerías existentes, aumentando el caudal y la presión de agua de los barrios de la zona Sur”, detalló.



Hoy, a cuatro meses de su puesta en marcha, Ahora ElDía consultó al área técnica de la empresa constructora acerca del estado de la obra, los obstáculos encontrados durante su ejecución y la fecha en la que estiman que estará finalizada por completo. “En cuanto a la ejecución de la cañería estamos en un 65% de avance de la obra, pero como la misma también consta de enlaces a cañerías existentes, el avance real de la obra es de alrededor del 52% a diciembre del año pasado”, precisaron.



Luego, expusieron los diversos inconvenientes con los que se toparon durante los trabajos. En primer lugar, indicaron que los principales problemas que hallaron tuvieron que ver “más que nada con las redes existentes, tanto de agua, cloaca, gas, electricidad y fibra óptica”. “Al estar trabajando en una zona antigua de la ciudad, las redes de cloaca y agua son de materiales antiguos, lo que hace difícil su corrimiento o reparación; además, muchas no están señalizadas o no se conoce su real ubicación. Sabemos que están, pero se utilizan demasiadas horas hombre en su ubicación y balizamiento. En cuanto a las redes de gas, los cruces fueron hechos con tuneladora por lo que su profundidad es aproximada, tampoco tienen arena o malla reglamentaria que anuncien su ubicación, por lo que los trabajos se hacen a mano, con mucho cuidado. Lo mismo sucede con la fibra óptica o con las redes eléctricas de media y alta tensión”, contaron.



Y señalaron: “Llegando a la Avenida Del Valle y pasándola es zona de vertientes. Allí nos encontramos con agua en varios tramos de la cañería, por lo que debemos tomar todos los recaudos durante la excavación. Hicimos las pruebas hidráulicas en tres de los tramos y la reparación de los pavimentos en dichas áreas. Cuando realizamos las pruebas y vemos qué la cañería cargada a cierta presión no sufre ninguna pérdida, podemos tapar, compactar y realizar nuevamente el pavimento, por eso le pedimos a algunos vecinos que tengan un poco de paciencia”.



Por último, desde el área técnica de Hornus S.A. estimaron que en marzo deberían estar conectando los enlaces: tanto el principal, ubicado en calle Urquiza y Lavalle, como los otros dos restantes, fijados en las intersecciones de Maestra Piccini y Aguado y de Avenida Sarmiento y Aguado. De esta manera, los trabajos finalizarían recién para el término de la temporada de verano, momento en que la demanda de agua potable crece notablemente y varios barrios de la ciudad sufren de escasez en el suministro. De todas formas, cabe aclarar que el cartel oficial, colocado al iniciarse la obra, indica que su plazo de ejecución es de 180 días corridos (6 meses), por lo que de culminar en marzo aún se encontraría dentro de los términos acordados.





“Una vez conectados los enlaces y puesta en funcionamiento la cañería, la mejora debería notarse, aunque esto va a depender de la capacidad de la planta de Obras Sanitarias”, apuntaron. Sin embargo, tal como se indicó, esta mejora no llegará durante las siguientes semanas, el período más crítico en cuanto a demanda de agua.



En tanto, pese a los esfuerzos realizados, no pudimos obtener información del responsable de Obras Sanitarias municipal sobre las acciones que implementarán para garantizar la provisión de agua en los meses de verano en los distintos barrios.



Detalles de la obra



Tal como indica la Memoria Descriptiva del pliego original del proyecto (fechado en 2021), la obra tiene por objetivo terminar con una problemática recurrente en la zona Sur-Este de la ciudad, en la cual están emplazados los barrios Villa Maria, Zabalet, San Cayetano, Pueblo Nuevo, Yapeyú y Trinidad, entre otros. “La problemática es la falta de presión que esta zona padece durante todo el año, pero mucho más en verano, que es cuando se acentúan considerablemente los consumos, no llegando a cumplimentar con la presión mínima establecida por las guías del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (Enhosa)”, menciona el documento, que luego explica que “esta situación se suscita en función de que el mallado principal de la red de distribución desde la planta potabilizadora no contempló el crecimiento exponencial que se dio en la zona”.



“Cabe destacar que se han realizado distintas intervenciones a través de la incorporación de perforaciones subterráneas, las cuales se conectan a la red principal y trabajan solidariamente con la misma, intentando así aumentar la presión en el área, con resultados dispares y sin poder dar solución definitiva al problema. Es así que se considera que el trazado sugerido se hace prioritario a fin de buscar una solución definitiva a este problema”, señala.



También menciona que “la zona afectada es una de las más densamente pobladas de la ciudad, con probable posibilidad de crecimiento poblacional aún mayor hacia el sur de la misma”, y detalla que actualmente viven allí “aproximadamente unas 20.000 personas, siendo en general, en su estado socioeconómico, de clase media baja, por lo que sus posibilidades de acceder a sistemas mecánicos de elevación de agua es más que complejo”.