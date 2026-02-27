Desde la Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Entre Ríos (AGDU) comunicaron esta mañana su decisión de parar este viernes y su adhesión al Paro Nacional Docente del lunes. A esta medida de fuerza también se suma la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).



A continuación, el comunicado completo de AGDU:

Las y los docentes universitarios de AGDU volvemos al PARO este viernes 27 de febrero y adherimos al PARO NACIONAL DOCENTE del lunes 2 de marzo.

❌ Rechazamos la reforma laboral regresiva.

❌ Rechazamos el ajuste que asfixia a la educación pública.

💪 Exigimos la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Esta ley fue conquistada en las calles, defendida en las aulas y votada dos veces por el Congreso, con ratificación de más de dos tercios tras el veto presidencial.

Sin embargo, el Gobierno nacional lleva meses negándose a cumplirla, en una actitud antidemocrática que pone en riesgo el funcionamiento mismo de las universidades.

Hoy, el funcionamiento normal del sistema universitario ya no está garantizado.

Desde AGDU , junto a CONADU , lo decimos con claridad:

LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO NO SE TOCA. SE CUMPLE.

📍 En Paraná, en el marco del paro del 27, adherimos a la acción convocada por la Multisectorial contra la reforma laboral:

🕠 Concentración frente a la Caja de Jubilaciones a las 17:30 hs.

El lunes 2 de marzo acompañamos el PARO NACIONAL DOCENTE definido por CTERA , en el marco del no inicio del ciclo lectivo , con reclamos centrales que compartimos:

✔️ Convocatoria inmediata a paritarias.

✔️ Aumento salarial que recupere lo perdido.

✔️ Restitución de fondos educativos.

✔️ Mayor presupuesto para educación.

✔️ Rechazo a la mercantilización del sistema educativo.

✔️ Defensa de condiciones dignas de trabajo.

La unidad del movimiento docente es hoy más necesaria que nunca.

Universidad y escuela pública enfrentan el mismo ajuste.

‼️ DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS

‼️ DEFENDAMOS LA EDUCACIÓN PÚBLICA

💙 Universidad Pública Siempre