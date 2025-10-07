La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), con la plena participación de Agmer en Entre Ríos, ha lanzado un plan de acción contundente frente al escenario de "ajuste y desfinanciamiento educativo" a nivel nacional. La medida de fuerza busca visibilizar la situación de la escuela pública bajo el lema “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”.

Las acciones comenzarán de manera inmediata. Este miércoles los docentes entrerrianos se sumarán a las actividades programadas en todo el país, que incluyen carpas educativas, clases públicas y radios abiertas en plazas y espacios públicos de las principales ciudades de la provincia. Estas jornadas buscan un contacto directo con la comunidad para explicar los alcances del reclamo.

Puede interesarte

El punto central de la protesta será el martes 14 de octubre, cuando se llevará a cabo un Paro Nacional Docente con movilización. Agmer movilizará a los maestros de Entre Ríos para reclamar por:

La Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente para discutir condiciones laborales y salariales a nivel federal.

para discutir condiciones laborales y salariales a nivel federal. La Restitución del FONID y el pago de las sumas adeudadas, un componente clave del salario docente en la provincia.

y el pago de las sumas adeudadas, un componente clave del salario docente en la provincia. La sanción de una Nueva Ley de Financiamiento Educativo que garantice la inversión necesaria para la educación pública.

que garantice la inversión necesaria para la educación pública. El aumento del presupuesto para mejorar la infraestructura escolar y conseguir mejores salarios y jubilaciones dignas para las y los trabajadores de la educación.

El gremio ratificó su compromiso en defensa de la educación pública, instando al gobierno a revertir los recortes y asegurar los fondos necesarios para garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender, destacando que defender la educación es esencial para el futuro de la Patria.

Fuente: APFDigital