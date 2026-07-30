AGMER adhiere al paro docente convocado por Ctera para el próximo lunes 3 de agosto, en el marco del plan de lucha resuelto la entidad nacional. Será el segundo paro en menos de una semana, luego de la huelga de este miércoles en rechazo al proyecto de ley de reforma jubilatoria.

Ctera llamó a la huelga “ante la grave situación que atraviesan las y los trabajadores de la educación como consecuencia del ajuste impulsado por el Gobierno Nacional”.

Además, tras la sanción de la reforma previsional en la Cámara de Diputados de Entre Ríos este miércoles, el secretario general de Agmer, Abel Antivero, anticipó que el gremio sesionará en Congreso el 6 de agosto en La Paz, donde se definiría un nuevo plan de lucha que incluirá el reclamo salarial.

La decisión del paro nacional, según el comunicado difundido por AGMER, responde a la “permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”.

“Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación, argumenta el sindicato entrerriano.

CTERA reclama:

» “Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente”

» “Aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo de los salarios”

» “Restitución y pago inmediato del FONID y de los fondos nacionales destinados a la educación”

» “Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo”

» “Rechazo a toda reforma jubilatoria y defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto”

» “Defensa de las cajas previsionales provinciales y de la jubilación docente”

» “Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, por constituir un grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos”

» “Mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos”