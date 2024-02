En la paritaria de este miércoles, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) rechazó la oferta del Gobierno (recomposición del 18%, el pago del equivalente al Fondo de Incentivo Docente Fonid y una mejora en el código por movilidad) y anunció la instrumentación del paro de 48 horas que había sido resuelto en el Congreso Provincial de la entidad.



“La primera jornada de paro (que se realiza este jueves) tuvo un acatamiento superior al 90%”, señaló Zampedri. Si bien admitió que “la decisión del Gobierno provincial de descontar los días de paro puede hacer alguna mella en el nivel de adhesión a la media”, recordó que la dinámica de ‘día no trabajado, día no pagado’ no es algo nuevo, sino que “es un proceso que arrancó en 2008 y, salvo en los últimos cuatro años del gobierno de Bordet, siempre se ha aplicado”.



“Los compañeros saben que cuando se define un paro está implícita la posibilidad de que haya descuento”, aseveró.



“Entre 54 mil y 86 mil pesos menos”



Consultado por esta Agencia, indicó que los docentes están cobrando “entre 54 mil y 86 mil pesos” debido a que no se pagó el bono de 25 mil, lo del Fonid ni lo que corresponde en concepto de conectividad.



Quienes tienen un cargo o 15 horas cátedra cobran 28.800 pesos de Fonid, mientras que los profesores de nivel secundario y superior que tienen 30 horas o más, quienes se desempeñan en jornada completa y varios sectores del escalafón docente cobran dos Fonid, “por eso el recorte que se les aplica es mayor”.



Enseguida recordó que “el Gobierno provincial se iba a hacer cargo de pagar con fondos provinciales y por complementaria una suma equivalente al Fonid que dejó de abonar Nación, pero como el sindicato no aceptó la oferta, Frigerio no liquidó el aumento del 18% y tampoco va liquidar la suma del Fonid”.



“Momento de tensión”



Luego esta Agencia le consultó cómo continúa el vínculo entre Agmer y el Gobierno provincial, a lo que Zampedri respondió: “El diálogo es bueno, pero estamos en un momento de tensión”.



“Estamos ejerciendo el derecho constitucional a la huelga y no corresponde el descuento porque la Constitución nos ampara”, aseveró el dirigente.



No obstante, aclaró que no tienen previsto hacer ningún tipo de presentación judicial: “Entendemos que la disputa es política y no judicial. A los trabajadores nunca nos va bien cuando vamos a la Justicia, por lo que entendemos que esto se resuelve en términos políticos”.



“Dos disputas”



“En todo este escenario tenemos dos disputas”, advirtió Guillermo Zampedri. “Una es con el Gobierno nacional, a quien le reclamamos que se haga cargo de la educación y envíe los fondos que corresponden: el Fonid, el de conectividad, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales para otras provincias, las partidas de refuerzo alimentario (RAM), las partidas para infraestructura y las fondos para los distintos planes nacionales que se ejecutan en Entre Ríos: el Plan Educar, el Plan Fines, el plan EPS, etc”.



“La otra disputa es con Frigerio y en este marco planteamos la necesidad de que se mejore la oferta salarial”, señaló y aseguró que en la reunión paritaria de este miércoles el gremio puso sobre la mesa “una cantidad de alternativas” para alcanzar un acuerdo.



El lunes no paran



Finalmente, el dirigente manifestó que Agmer realizará este viernes la segunda jornada de paro y aclaró que no adhiere a la huelga que este lunes llevarán a cabo los sindicatos nucleados en la CGT.



Adelantó que el martes se dará continuidad a la paritaria nacional docente y, en función de lo que allí ocurra, se analizarán los pasos a seguir en materia de acciones gremiales.



