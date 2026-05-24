La Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) rechazó el proyecto de reforma jubilatoria enviado por el gobernador Rogelio Frigerio al Senado provincial a través de un documento que difundió.

Para el sindicato, esta reforma “significa un ataque directo a los derechos previsionales de cientos de miles de trabajadores activos y jubilados en la provincia de Entre Ríos”.

“Como ya lo anticipamos al analizar los denominados ‘vectores’, el demorado proyecto de ley, nunca expuesto al debate público, contiene entre otros ataques a las jubilaciones”, afirmaron y expusieron:

-La imposición del Poder Ejecutivo de nuevos aportes previsionales a cargo del propio afiliado a la Caja para cubrir “desequilibrios financieros”, sin tope de tiempo, porcentajes ni montos

-Jubilación Ordinaria: Se aumenta la edad llevándola en el caso del varón de 62 a 65 años y en la mujer de 57 a 65 años. Se destruye el criterio que constituye una reparación para la mujer desde una perspectiva de género, por lo que implican las tareas domésticas y de cuidado, no reconocidas salarialmente, en la vida laboral de las compañeras. Los años de servicio pasan de 30 a 35 años. Para quien comience a aportar al sistema se eleva la edad a 68 años.

-Jubilación por edad avanzada pasa de 68 a 70 años.

- Se incorpora expresamente que el jubilado/a debe seguir aportando hasta llegar a la edad ordinaria común. Es un brutal recorte a las jubilaciones docentes y todo otro régimen especial dentro de la ley, produciendo una licuación del haber jubilatorio y una disolución del 82% móvil. Este recorte es inmediatamente aplicable a la sanción y promulgación de la ley.

-El cálculo del haber jubilatorio pasa de tomar los último 10 años a los 20 años, generando un haber jubilatorio inicial hacia abajo que contribuirá a liquidar el 82%.

-No queda garantizado en la redacción del nuevo proyecto de ley que los haberes jubilatorios docentes mantengan el enganche con los aumentos de los activos, lo cual pone severamente en entredicho la movilidad jubilatoria.

-Las pensiones se ven seriamente ajustadas y recortadas.

“El ajuste, todos lo sabemos, solo preanuncia mayor ahondamiento de la crisis económica, empeoramiento del cuadro social y afectación de las fuentes de trabajo. Y también traerá la resistencia de la clase trabajadora en las calles”.

Fuente: APF Digital