El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero, confirmó que el gremio participará del debate por la reforma jubilatoria en el Senado para sentar su postura, a pesar de no haber recibido aún una notificación oficial tras el anuncio de la convocatoria a los distintos sectores.

Continuidad de la protesta y estrategia parlamentaria

El acampe de Agmer comenzó el pasado martes en la Plaza Mansilla, frente a la Legislatura, con el objetivo de visibilizar el rechazo absoluto a la reforma previsional provincial.

Frente a este escenario, el dirigente gremial aclaró cómo continuará la permanencia: "La iniciativa en el marco de la Multisectorial es hacer presencia mientras exista labor parlamentaria. Por lo tanto, nos vamos a la tarde, volveremos el martes de la semana que viene hasta el jueves y, por supuesto, en el momento que estemos expresando nuestro posicionamiento en la Comisión, vamos a estar aquí".

Balance positivo de la primera semana

Al cumplirse los primeros tres días de la medida de fuerza, Antivero realizó un balance altamente favorable, destacando tanto el acompañamiento de la comunidad como la masiva organización interna de los docentes de toda la provincia.

"Lo vemos positivo porque entendemos que construimos apoyo social y pasa mucha gente que nos da su respaldo. En determinadas situaciones vienen, nos reconocen esta iniciativa de poder resistir de esta manera que es de manera pacífica y que no dejamos de visibilizar nuestro reclamo", señaló.

El dirigente gremial también destacó la fuerte impronta federal de la protesta debido a la presencia de delegaciones de los 17 departamentos de la provincia.

Al respecto, detalló: “También se hacen clases públicas, charlas que tienen que ver con nuestro oficio y sobre todo sobre nuestro principio, en este caso, en lo que tiene que ver con la defensa de nuestros recursos naturales". En ese sentido, anticipó que están armando una agenda para todo el mes de junio y no descartó la llegada de figuras nacionales del sector.

Una agenda que se extenderá todo el mes

El conflicto promete sostenerse en el tiempo. Desde la conducción de Agmer son conscientes de que la discusión legislativa demandará varias semanas, por lo que ya planifican actividades de impacto político y pedagógico a mediano plazo, sin descartar el arribo de referentes pedagógicos o sindicales del orden federal.

"Sabemos que esto nos va a llevar todo junio y nos estamos preparando", concluyó Antivero, anticipando que las carpas docentes seguirán marcando el paisaje de la capital provincial durante las próximas semanas.

Fuente: APFDigital