La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -Agmer- confirmó que realizarán tres jornadas de paro docente en Entre Ríos. A través de un comunicado, convalidaron la medida de fuerza y argumentaron que se da "ante la falta de respuesta del gobierno provincial a las exigencias salariales".

Qué días habrá paro docente en Entre Ríos

La Comisión Directiva Central informó que serán 72 horas de paro docente, los siguientes días:

miércoles 29 de noviembre

jueves 30 de noviembre

martes 5 de diciembre

Se prevé que los gremios docentes de AMET, SADOP y UDA también adhieran a la medida de fuerza para esta semana y la próxima.

Desde Agmer dispusieron en Congreso rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en la reunión paritaria realizada el martes 21 de noviembre.

También exigen que, no más allá del día 28 de noviembre, presente una pauta salarial que contenga un aumento retroactivo de no menos del 10% de los salarios del mes de octubre; un aumento de no menos del 10% para los salarios de cada uno de los meses de noviembre y diciembre de 2023, y garantía de que se liquide de manera automática y con los haberes del mes en curso (al conocerse la inflación acumulada de cada mes: noviembre y diciembre) la diferencia entre la inflación acumulada y la pauta salarial liquidada.

Asimismo, piden una recomposición salarial anual, la que como mínimo no sea inferior a un 7% por encima de la inflación acumulada anual del 2023.