Docentes enrolados en Agmer irán al paro esta semana. Será en consonancia con la jornada de movilización dispuesta por la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones, que marchará para oponerse a la Reforma Previsional que presentará el gobierno provincial.

El principal gremio de maestros está dentro de la mencionada organización, junto a la Federación de Jubilados, ATE, Sadop -docentes privados-; AMET -docentes técnicos-; AJER -judiciales-, jubilados autoconvocados y otras organizaciones que se vienen manifestando en contraposición de la iniciativa oficial.

De acuerdo a lo informado por Agmer, el paro será este jueves 23 de abril a las 10 hs. “Vamos a estar resistiendo a esta reforma, que es un ajuste”, indicó Abel Antivero, secretario general de Agmer. Y agregó: “Hemos decidido convocar a un paro de 24 horas para que las 17 departamentales participen. Habrá una gran concurrencia”.