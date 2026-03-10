La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a realizar este miércoles concentraciones en todos los departamentos de la provincia, en el marco del plan de lucha que el sindicato viene llevando adelante por la situación salarial y en rechazo a las últimas decisiones del Gobierno provincial. También cuestionan la inminente reforma del sistema jubilatorio.

Según informaron desde el gremio docente mayoritario, las manifestaciones se desarrollarán entre las 18:30 y las 20 horas y tendrán como objetivo expresar el rechazo al aumento salarial dispuesto por decreto por la Provincia, luego de que la propuesta fuera rechazada por los sindicatos en la mesa paritaria.

Cabe recordar que la negociación salarial entre el Ejecutivo provincial y los gremios docentes terminó sin acuerdo, luego de que Agmer, AMET, Sadop y UDA rechazaran la oferta oficial por considerarla insuficiente. Tras esa decisión, el gobernador confirmó que el incremento igualmente será liquidado mediante decreto y pagado por complementaria a los docentes.

En ese contexto, Agmer resolvió profundizar las medidas de protesta y convocó a movilizaciones en toda la provincia para visibilizar los reclamos del sector. Entre los principales puntos, el sindicato expresó su rechazo a una eventual reforma previsional en Entre Ríos y cuestionó el mecanismo de aumento por decreto.

Asimismo, desde el gremio también manifestaron su rechazo a las políticas educativas impulsadas por el Gobierno nacional, al considerar que afectan derechos laborales de los docentes y el carácter social de la educación pública.

Concentración en Gualeguaychú



La Secretaria General de Agmer Gualeguaychú, Soledad Ponce, confirmó que también habrá una jornada de protesta en la ciudad. La concentración docente será en pleno centro, entre las calles 25 de Mayo y España.