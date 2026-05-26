CONFLICTO DOCENTE
Agmer convocó a un congreso extraordinario para definir la continuidad del plan de lucha
La Comisión Directiva Central de Agmer convocó al CCXII Congreso Extraordinario (tercera sesión), que se realizará este viernes 29 de mayo desde las 9 en Rosario del Tala, en el local sindical ubicado en Urquiza 540.
Según se informó, el Congreso continuará con el tratamiento del orden del día y definirá las estrategias a seguir en el marco del plan de lucha que el gremio docente viene desarrollando ante la falta de respuesta a sus demandas salariales y en rechazo al proyecto de reforma jubilatoria impulsado por el Gobierno provincial
La convocatoria se da en un contexto de creciente conflictividad entre el sector docente y el Ejecutivo entrerriano, luego de las medidas de fuerza y acciones de difusión realizadas en distintos puntos de la provincia para manifestar el rechazo a la iniciativa de reforma previsional.
Desde el sindicato señalaron que el encuentro será clave para resolver los próximos pasos de la organización frente al escenario salarial y previsional.
Fuente: APFDigital