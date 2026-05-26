La Comisión Directiva Central de Agmer convocó al CCXII Congreso Extraordinario (tercera sesión), que se realizará este viernes 29 de mayo desde las 9 en Rosario del Tala, en el local sindical ubicado en Urquiza 540.



Según se informó, el Congreso continuará con el tratamiento del orden del día y definirá las estrategias a seguir en el marco del plan de lucha que el gremio docente viene desarrollando ante la falta de respuesta a sus demandas salariales y en rechazo al proyecto de reforma jubilatoria impulsado por el Gobierno provincial

La convocatoria se da en un contexto de creciente conflictividad entre el sector docente y el Ejecutivo entrerriano, luego de las medidas de fuerza y acciones de difusión realizadas en distintos puntos de la provincia para manifestar el rechazo a la iniciativa de reforma previsional.

Desde el sindicato señalaron que el encuentro será clave para resolver los próximos pasos de la organización frente al escenario salarial y previsional.

Fuente: APFDigital