La Comisión Directiva Central de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos convocó al 212º Congreso Extraordinario, que se realizará el lunes 23 de febrero en la ciudad de Paraná. Se hará un análisis de la situación nacional y provincial, y se definirán las estrategias gremiales a seguir. El sindicato espera que el Gobierno provincial le presente una propuesta salarial antes de esa fecha para poder debatirla.

El Congreso, que es el máximo órgano de deliberación y toma de decisiones del sindicato docente, reunirá a congresales de toda la provincia para debatir la coyuntura actual y definir líneas de acción.

En ese marco, se abordará el análisis de la situación nacional y provincial, así como las estrategias gremiales a seguir en el actual contexto.

La cita es para el lunes 23 de febrero en Salón de SUTEF (San Martín 1373-Paraná) a partir de las 8.00 hs.

Desde el sindicato esperan que el Gobierno los convoque a paritaria antes de esa fecha y le presente una propuesta para poder ponerla a consideración de los congresales.

Cabe destacar que está previsto que las clases comiencen el 2 de marzo, por lo que arranca la cuenta regresiva para lograr un acuerdo salarial antes de esa fecha.

Fuente: APFDigital