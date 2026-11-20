La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a un paro de actividades de 48 horas para los próximos martes 24 y miércoles 25 de noviembre. La medida fue resuelta luego de que la Secretaría de Trabajo notificara formalmente el cierre de la paritaria docente y tras la decisión del Gobierno provincial de otorgar por decreto la oferta salarial que había sido rechazada por los gremios.

A través de un comunicado difundido este viernes, la entidad sindical cuestionó la decisión oficial, a la que calificó como un "nuevo vaciamiento del ámbito paritario", y señaló que es la quinta vez en el año que el Ejecutivo provincial liquida aumentos de manera unilateral.

Desde el gremio detallaron que el conflicto se precipitó tras la audiencia del pasado viernes 13, instancia en la que los cuatro sindicatos docentes rechazaron la propuesta oficial y solicitaron la aplicación del artículo 16 de la Ley Provincial 9624 de Convenciones Colectivas de Trabajo, lo que fijaba una nueva reunión dentro de un plazo de cinco días, prevista para este viernes.

No obstante, según indicó la conducción sindical, el lunes 16 el Ejecutivo anunció el incremento por decreto y comunicó en conferencia de prensa el cierre de la discusión. AGMER advirtió que en la presentación formal elevada inicialmente por el Consejo General de Educación (CGE) a la cartera laboral no figuraba el fin de la instancia, sino que se expresaba que "la negociación salarial continúa".

Bajo ese argumento, el sindicato tenía previsto asistir a la audiencia administrativa de este viernes al sostener que "el Gobierno no puede cerrar unilateralmente la negociación y que la imposición de un aumento por decreto no reemplaza la discusión salarial ni da respuesta a los reclamos de la docencia".

Sin embargo, dos horas antes del horario fijado para el encuentro, la Secretaría de Trabajo notificó al gremio sobre un nuevo escrito de la patronal en el que se dieron por agotadas las instancias de acuerdo.

Con las partes liberadas de la conciliación administrativa, Agmer resolvió avanzar con el plan de lucha. En el cierre de su pronunciamiento, el sindicato sostuvo que "la recomposición salarial sigue siendo una necesidad y una demanda irrenunciable", responsabilizó al Ejecutivo provincial de garantizar una negociación efectiva y ratificó la continuidad del reclamo "por un salario digno para activos y jubilados".