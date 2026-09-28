Los miembros paritarios del Consejo General de Educación (CGE) y los representantes docentes participaron este lunes 28 de septiembre de una audiencia de paritaria salarial. Durante el encuentro, el gremio ratificó su postura frente a la propuesta oficial.

Desde Agmer señalaron: “Se le informó a la patronal lo resuelto por nuestro Congreso reunido en Paraná el pasado viernes: el rechazo al ofrecimiento del gobierno de un aumento del 3,5% por insuficiente”.

Por su parte, desde el gobierno informaron que el incremento del 3,5% será abonado por decreto. Esta medida elevará el piso del salario inicial a 910.000 pesos.

Ante este escenario, el sindicato confirmó la continuidad de su plan de lucha: “Tal como lo definiera nuestro Congreso reunido en Paraná el pasado viernes, se define la realización de 48 horas de paro, las que se harán efectivas el próximo miércoles 30 de septiembre y el jueves 1 de octubre”, concluyó el comunicado oficial de la entidad.