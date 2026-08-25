La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a un paro por 48 horas y movilización provincial por reclamos salariales. Solicitan la reapertura de paritarias. La medida de fuerza se llevará a cabo este jueves 27 y viernes 28 de agosto.

“Necesitamos respuestas, no discursos; porque no podemos seguir permitiendo el deterioro de nuestro salario, demandamos una discusión real y convocatoria a paritaria salarial urgente“, manifestaron.

A través un comunicado, expresaron: “Las y los docentes atravesamos una profunda crisis económica. La pérdida salarial alcanza el 16,1% frente a la inflación sólo si tomamos de diciembre de 2025 a julio de 2026. El gobierno de Frigerio, a casi 3 años de gestión, sigue en deuda con la docencia entrerriana y, por el contrario, elige confrontar y atacar: salud, jubilaciones, comedores, se preocupa por estigmatizar a la docencia toda y allí gasta fortunas en operaciones mediáticas como a las que hemos asistido estas últimas semanas, en lugar de priorizar el salario docente como lo prometió en su campaña”.

“Ante esta situación, es urgente una recomposición salarial real, que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. El paro de 48 horas expresa el reclamo y la necesidad de respuestas concretas“, afirmaron.

El reclamo de Agmer se une al de los docentes universitarios. “Hermanamos, a su vez, nuestras 48 hs. de paro con las que llevarán adelante las comunidades universitarias del país por los más de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento universitario“, plantearon.