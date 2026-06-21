La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a un paro por 24 horas para el próximo miércoles 24 de junio.

Según argumentaron, se debe a “la falta de convocatoria del Gobierno provincial para discutir salarios y luego del fracaso de la paritaria del mes de mayo, donde solo se otorgaron sumas que desconocen el proceso inflacionario y el atraso de nuestros sueldos”.

Asimismo, indicaron en un comunicado que se desarrollará en coincidencia con el plan de acción de la Multisectorial en rechazo a la reforma previsional, donde se prevén movilizaciones a puntos claves de la provincia.

Desde Agmer recordaron que días atrás habían manifestado que “ante la publicación de los nuevos índices de inflación y el incesante paso de los días sin que el gobierno provincial nos convoque a discutir salario ni adecue al mismo para que éste se aproxime a garantizarnos niveles de vida dignos”.

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También manifestaron que “conocido el nuevo índice de inflación correspondiente a mayo, el gobierno provincial de Frigerio sigue sin realizar una convocatoria a proseguir la discusión salarial; una discusión que trate de manera urgente e impostergable la precaria situación de nuestro salario”.

“El empobrecimiento de las y los trabajadores docentes, el alto índice de endeudamiento del salario de activos y jubilados, el pluriempleo y la sobrecarga laboral, hacen que la situación sea insostenible”, indicaron en el texto.

Sumado a esto, cuestionaron “la amenaza de reforma previsional que empobrecerá aún más a las y los trabajadores y jubilados”.

A la hora de enumerar las demandas, piden urgente convocatoria a discutir salarios, el reclamo de la reforma previsional, un aumento en las partidas de comedores escolares, además de inversión en infraestructura escolar.

Fuente: Ahora