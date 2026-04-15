El gremio docente AGMER Seccional Gualeguaychú convocó a una jornada de visibilización y protesta que se llevará a cabo este jueves 16 de abril en distintos puntos de la provincia, con concentraciones en los accesos de cada localidad.

Según informaron desde la organización, la actividad se desarrollará entre las 17 y las 19 horas y está dirigida a trabajadores de la educación, afiliados, delegados y a la comunidad en general, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesa el sector.

En la ciudad de Gualeguaychú, la concentración tendrá lugar en la rotonda de Pedro Jurado y Artigas, donde se espera la participación de docentes y vecinos.

Desde el gremio señalaron que la medida busca “hacer oír la voz” del sector ante una coyuntura que calificaron como urgente. Entre los principales reclamos se destacan un aumento salarial inmediato, mejoras en los ingresos docentes, el rechazo a una posible reforma jubilatoria y la defensa de la educación pública junto a los derechos laborales.

“La educación no se ajusta. Se defiende con organización, unidad y participación colectiva”, expresaron desde AGMER en la convocatoria.