El encuentro de la conducción del gremio mayoritario se da en un contexto de creciente tensión sindical: tras la última reunión paritaria celebrada el pasado 28 de septiembre, en la que no se logró un acuerdo, el Gobierno provincial decidió otorgar de manera unilateral un incremento salarial del 3,5%, una medida que terminó por profundizar el conflicto.

Desde el sindicato calificaron la cifra como "insuficiente" y remarcaron que el porcentaje fue otorgado sin el consenso del sector docente.

Para visibilizar el fuerte impacto de la inflación y la devaluación del poder adquisitivo, la conducción gremial ejemplificó lo que representa dicho aumento en la economía cotidiana: "Segundas marcas en pañales, un aceite, un paquete de yerba y uno de fideos. Hoy el salario docente es de supervivencia", denunciaron, al tiempo que advirtieron sobre un "empobrecimiento planificado" de los trabajadores de la educación en Entre Ríos.

El plenario de este jueves se realiza en el marco de una serie de medidas de fuerza que vienen escalando en toda la provincia. A fines de septiembre y principios de octubre, el gremio llevó adelante un paro de 48 horas (los días 30 de septiembre y 1 de octubre) en rechazo a las propuestas salariales del Ejecutivo provincial.

Asimismo, Agmer viene sosteniendo la iniciativa "Escuela Itinerante", una acción que recorre las plazas de los distintas ciudades de la provincia para visibilizar el reclamo en las distintas comunidades.

Tras haber pasado por distintas ciudades, la Escuela Itinerante este viernes estará en Rosario del Tala.



Fuente: APFDigital