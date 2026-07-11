La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó para este lunes 13 de julio a un Plenario de Secretarios y Secretarias Generales, en el que definirá los próximos pasos del conflicto con el Gobierno provincial luego de rechazar las dos ofertas salariales presentadas en el marco de la negociación paritaria. La reunión se realizará de manera virtual desde las 15 horas y tendrá como ejes la discusión salarial y el rechazo del sindicato a la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo provincial.

El plenario fue convocado tras las dos audiencias paritarias celebradas durante la última semana entre los gremios docentes y el Gobierno entrerriano. En ambas instancias, Agmer consideró insuficientes las propuestas oficiales y reclamó una mejora de la oferta. En la primera audiencia, realizada el lunes pasado, el Ejecutivo ofreció una recomposición salarial del 6%, distribuida en dos tramos: un 3% con los haberes de julio y otro 3% con los de septiembre. La propuesta fue rechazada por el gremio, que solicitó una nueva oferta.

Dos días después, el Gobierno presentó una mejora. El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, informó que la nueva propuesta contempló "un tres por ciento para julio y un cuatro por ciento para septiembre, actualizando la base de cálculo". Además, señaló que se elevó el salario mínimo docente a 850.000 pesos desde julio, lo que representa "un incremento cercano al 14 por ciento respecto del mínimo vigente", y que se incrementaron entre un 20 y un 28% los conceptos de Fopid y Conectividad, según la jornada laboral.

Sin embargo, Agmer volvió a rechazar la oferta. El secretario general del gremio, Abel Antivero, afirmó que la propuesta "no está a la altura de las circunstancias" y sostuvo que "no responde a las necesidades de la economía de los trabajadores de la educación". El dirigente indicó que el sindicato solicitó una nueva convocatoria paritaria para la próxima semana, pero aseguró que el Gobierno descartó esa posibilidad. "Nos dijeron que era la propuesta definitiva, por eso nos declaramos en estado de beligerancia", expresó, y no descartó que el Ejecutivo otorgue el incremento por decreto, como ocurrió en oportunidades anteriores.

Por su parte, Cuenca cuestionó el rechazo gremial al señalar que "lo llamativo es que fue rechazada de manera inmediata, sin llevarla a Congreso ni debatirla en la mesa paritaria". Además, manifestó su expectativa de que el conflicto no afecte el normal desarrollo de las clases: "Espero que esto no repercuta en las clases. No sería bueno que los estudiantes pierdan días de aprendizaje. Para eso existen las instancias de conciliación administrativa previstas por la legislación".

El titular del CGE también ratificó la voluntad del Ejecutivo de continuar dialogando. "La propuesta que presentamos es la definitiva y representa el máximo esfuerzo que la Provincia puede realizar. Ahora se abre la instancia de conciliación administrativa, pero nuestra disposición al diálogo sigue intacta", afirmó.