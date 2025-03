Esta mañana en diálogo con Ahora Cero, la referente local de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Natalia Zucol, confirmó que el próximo lunes no comenzarán las clases en la provincia debido a la adhesión de los gremios docentes a la convocatoria a paro nacional.



“Está 100% confirmado que el día lunes los trabajadores de la educación vamos a adherir al paro nacional decretado por CTERA, y desde AGMER estamos organizando una movilización a la ciudad de Paraná”, ratificó.



Respecto a cómo continuarán las instancias de negociación con el Gobierno provincial, señaló: “Tuvimos una reunión paritaria en la que el Gobierno llevó una propuesta que no contenía los cuatro puntos que nosotros estábamos demandando. En el mismo momento, se declaró la situación de conflicto. Nuestra ley de paritarias establece que una vez declarada la beligerancia, durante cinco días hábiles no se pueden ejecutar medidas de acción e intima a la otra parte, en este caso al gobierno provincial, a ofrecer en ese lapso una propuesta mejorada”.



Y siguió: "Durante cinco días no establecimos medidas de acción, ahora estamos en vistas de un paro nacional al cual vamos a adherir. Tendrá tiempo el gobierno provincial para desarrollar una propuesta superadora. Esa reunión será en el Ministerio de Trabajo. Si su nueva propuesta sigue sin contener los puntos demandados por el colectivo docente, seguramente estaremos ejecutando un plan de acción que será definido en los próximos días".



