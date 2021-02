Agmer irá al paro: Denuncian inconvenientes sanitarios y económicos

Sobre la situación sanitaria, señaló que el “diagnóstico de Agmer Gualeguaychú, luego de un encuentro que mantuvimos con los compañeros, es el de que los mismos están pidiendo una garantía de contar con los elementos esenciales- máscaras, barbijos y demás”.

La directora departamental de Escuelas, Marta Irazábal les indicó que la resolución 2630 asignaba fondos para algunas escuelas, “pero no los asignaba para adultos y para las integrales- especiales”. En lo que refiere a los edificios donde funcionan las escuelas recordó que “desde hace un tiempo venimos efectuando una serie de reclamos, algunas de ellas mínimas como la provisión de agua, higiene y funcionamiento de los baños, cuestiones que mínimamente se tienen que ir dando para la presencialidad en las escuelas. Desde la departamental recibimos información de que algunos arreglos se han ido efectuando, como provisión de agua, mejoras en los sanitarios y limpieza de tanques”, dijo Ávila.

Referente a la capacidad de las escuelas señaló que “debe ser algo reflejado con toda claridad, quedando claro que el gobierno no puede decir que el Primero de Marzo van a comenzar las clases, generando expectativa en todas las familias entrerrianas cuando en una escuela de 400 alumnos no van a estar todos los chicos esperando para ingresar. Acorde al protocolo se van a dividir en días, horarios, grados y años para concurrir, algo que debe ser correctamente informado a los padres para que sepan cómo organizarse”.

Sobre la mixtura de la virtualidad y la presencialidad, habló de la “situación de riesgo de los docentes y los alumnos, también de los familiares, y que tiene que resolverse en forma urgente el tema de los suplentes, para aquellos que se les presente, en forma directa o indirecta, un problema de salud que pueda contraer el educador o alguien que sea de contacto estrecho”.

Ávila señaló que hay “una circular que faculta al Director Departamental de Escuelas para solicitar los suplentes que crea necesario”

“La problemática salarial está sin responder, recordando, que por el tema de la pandemia, en el 2020, no tuvimos ninguna recomposición salarial, y consideramos bochornoso que no se pueda considerar nada de lo que están presentando como propuesta salarial, porque lo que ofrecen no es lo que los compañeros están demandando en forma justa”, lanzó Ávila.

Asimismo, recordó que lo que “recibimos, a nuestro criterio en negro, fue un bono de $3000, $3.500 y $4000, según el monto del sueldo, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre que se amplió al mes de enero a cuenta de acuerdo paritario futuro. No tuvimos recomposición como siempre lo requerimos, el cual es modificable y remunerativo, siendo el porcentaje que queremos recuperar del 36,6% que es la inflación del 2020, además que estemos hablando de una cláusula que nos dé la posibilidad de ir recuperando el 2021”.

Sobre la resolución 220 dijo que el gremio “está pidiendo que se derogue, que se vuelva al acuerdo paritario provincial; más allá de que los concursos se puedan efectuar en forma virtual o presencial, recordando que los derechos adquiridos para los concursos los tenemos en los acuerdos paritarios y la 220 condiciona muchísimas situaciones y derechos de los compañeros y que se vuelva a la normalidad”.