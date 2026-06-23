Agmer convocó a un paro provincial docente para este miércoles 24 de junio en reclamo de una urgente convocatoria del Gobierno de Entre Ríos para discutir salarios y en rechazo al proyecto de reforma previsional que impulsa el Ejecutivo provincial. La medida de fuerza se desarrollará en toda la provincia y coincidirá con las acciones de protesta y movilización promovidas por la Multisectorial en distintos puntos del territorio entrerriano.

Desde el gremio señalaron que la decisión fue adoptada ante la falta de respuestas oficiales luego del cierre de la paritaria de mayo. Según expresaron, en aquella instancia solo se otorgaron sumas que no contemplan el proceso inflacionario ni permiten recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores de la educación.

La organización sindical sostuvo que, tras conocerse los nuevos índices de inflación correspondientes a mayo, “el Gobierno provincial continúa sin convocar a una nueva discusión salarial”. En ese marco, insistió en la necesidad de una negociación que aborde de manera urgente la situación de los ingresos docentes y permita avanzar hacia salarios que garanticen condiciones de vida dignas.

AGMER advirtió además sobre el deterioro de la situación económica de los trabajadores de la educación, tanto activos como jubilados. El gremio señaló que “el empobrecimiento salarial, el elevado nivel de endeudamiento, el pluriempleo y la sobrecarga laboral configuran un escenario insostenible”.

Otro de los ejes centrales del reclamo es el rechazo a la reforma previsional que se encuentra en debate en la provincia. Desde la entidad manifestaron su preocupación por “el impacto que podrían tener las modificaciones proyectadas sobre los haberes de trabajadores y jubilados”, y sostuvieron que “la iniciativa profundizaría el deterioro de las condiciones económicas del sector”.

En ese contexto, el sindicato ratificó su participación en las actividades convocadas por la Multisectorial para la jornada del 24 de junio y reiteró sus principales demandas al Gobierno provincial. Entre ellas, mencionó la inmediata reapertura de la discusión salarial, el rechazo a la reforma previsional, el incremento de las partidas destinadas a los comedores escolares y una mayor inversión en infraestructura educativa.