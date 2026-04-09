CONGRESO EXTRAORDINARIO
Agmer no adelantó paros y pidió urgente convocatoria salarial
Los docentes no se declararon en huelga, pero la Comisión Directiva quedó facultada para definir medidas de fuerza.
En un Congreso Extraordinario que sesionó este jueves en Colón, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) exigió al Gobierno provincial una “urgente convocatoria con una propuesta salarial acorde a los criterios demandados en paritarias”.
Desde el gremio se reiteró el repudio a los pagos “arbitrarios, insuficientes, distorsivos e ilegales” dispuestos por Decreto por el Ejecutivo provincial, y rechazó cualquier tipo de reforma previsional.
Las 4 resoluciones del Congreso de Agmer
1-“Exigir urgente convocatoria con una propuesta salarial acorde a los criterios demandados en paritaria”.
2-“Ratificar el rechazo y repudio a los pagos arbitrarios, insuficientes, distorsivos e ilegales dispuestos por el gobierno”.
3-“Rechazar cualquier tipo de reforma previsional que avance sobre la caja y vulnere los derechos conquistados”.
4-“Continuar realizando acciones departamentales y provinciales, facultando a CDC a definir las mismas”