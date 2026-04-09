En un Congreso Extraordinario que sesionó este jueves en Colón, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) exigió al Gobierno provincial una “urgente convocatoria con una propuesta salarial acorde a los criterios demandados en paritarias”.

Desde el gremio se reiteró el repudio a los pagos “arbitrarios, insuficientes, distorsivos e ilegales” dispuestos por Decreto por el Ejecutivo provincial, y rechazó cualquier tipo de reforma previsional.

Las 4 resoluciones del Congreso de Agmer

1-“Exigir urgente convocatoria con una propuesta salarial acorde a los criterios demandados en paritaria”.

2-“Ratificar el rechazo y repudio a los pagos arbitrarios, insuficientes, distorsivos e ilegales dispuestos por el gobierno”.

3-“Rechazar cualquier tipo de reforma previsional que avance sobre la caja y vulnere los derechos conquistados”.

4-“Continuar realizando acciones departamentales y provinciales, facultando a CDC a definir las mismas”