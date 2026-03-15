Con presencia de las 17 seccionales departamentales y la conducción provincial, se llevó a cabo el Plenario de Secretarios/as Generales de Agmer se reunió en Concepción del Uruguay. Allí se alertó sobre el momento “enormemente difícil para las y los trabajadores” que se vive en la provincia y el país.

En referencia a la situación salarial de los docentes entrerrianos, el gremio rechazó el incremento que decidió dar la Provincia pese al rechazo en paritaria. “Establece montos en negro para pagar salario y dilata la discusión salarial por tres meses”, indica el comunicado emitido. A su vez, exigió una urgente convocatoria a discutir haberes “dignos”. “Un enorme colectivo docente ha dicho ¡basta!”, advirtió.

Por otra parte, pidió la continuidad de todas las carreras de Formación Docente y la apertura de todos los cursos de las escuelas secundarias; rechazó las recategorizaciones de escuelas primarias y secundarias; demandó mantenimiento y limpieza en los establecimientos, reclamando el urgente nombramiento de ordenanzas; reclamó por los cargos coordinación de ESJA, la restitución de la carga horaria de referentes técnicos y estabilidad laboral con todos los cargos necesarios en cada nivel educativo.

Por último, criticó la “avanzada” del gobierno de Frigerio con su proyecto de reforma de la ley de jubilaciones. En ese marco, reiteró el rechazo a la reforma previsional.

Fuente: APFDigital