Tras el congreso que la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) realizó este lunes por la mañana la entidad nucleada en la Ctera confirmó la adhesión al paro exigiendo: Paritaria docente nacional, financiamiento educativo y en rechazo de la denominada Ley de Libertad Educativa. Además Agmer determinó realizar distintas acciones en el marco de la medida de fuerza.

Por la tarde el sindicato junto a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA) asistieron a la primera reunión paritaria del año en la que hubo oferta pero no se dio un acuerdo. El Ejecutivo deberá volver a convocar a los representantes gremiales en un plazo no mayor de cinco días.

Cabe destacar que la Provincia realizó una oferta que consistió en una suma no remunerativa ni bonificable de 45 mil pesos para activos, 30 mil pesos para pasivos, la continuidad del bono de 25 mil para docentes que tienen antigüedad de 10 años y un incremento de Ayuda Escolar del 50%.

Los gremios rechazaron la propuesta y se declararon en "estado de beligerancia", contemplada en Ley de Paritarias Docentes, que obliga al Ejecutivo a volver a convocar a los representantes gremiales en un plazo no mayor de cinco días.

La medida de fuerza de Ctera

Durante el viernes pasado se realizó el congreso de la Ctera que resolvió implementar un paro de 24 horas para el lunes 2 de marzo.

Entre los ejes de este plan se encuentra la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa. Además, impulsarán acciones durante todo el mes de marzo para esclarecer sobre el significado del proyecto y las consecuencias que tendrá en la educación pública.

Por su parte, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.

En el caso de Ctera, el paro fue resuelto en un congreso extraordinario de la entidad, que lidera Sonia Alesso, donde, además del reclamo salarial, se exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.

Además, según reprodujo Infobae, durante el congreso de Ctera se reiteró “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, en tanto demandó “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.

Durante el encuentro también se insistió en el rechazo de la organización al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno de Javier Milei y por eso se decidió impulsar acciones durante todo el mes de marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.

Fuente: APFDigital