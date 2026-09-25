Un Congreso de Agmer que sesionó este viernes en Paraná decidió rechazar la última propuesta salarial del gobierno entrerriano, por considerarla insuficiente. A su vez, solicitó que haya una nueva propuesta y facultó a la Comisión Directiva a activar las medidas necesarias si no se cumplen con las expectativas de los maestros.

De acuerdo a lo informado por el gremio, lo ofrecido “no contempla el proceso inflacionario y profundiza la pérdida de poder adquisitivo”. Por eso mismo, se exige una nueva propuesta que “signifique una recomposición salarial por encima de la inflación tomando el mes de diciembre 2025 en adelante”.

A su vez, se indicó que el sindicato mantendrá su plan de lucha, “facultando a CDC a ejecutar todas las medidas de acción necesarias para obtener una nueva propuesta salarial”.