Agmer repudió el proyecto de ley de "emergencia solidaria"

Asimismo, aseguran que “este proyecto de ley que vulnera derechos laborales se da a conocer en tiempos en que los docentes estamos realizando esfuerzos para mantener la educación a distancia, con recursos propios, poniendo dinero de nuestros sueldos para sostener la conectividad, a pesar de no recibir el aumento salarial que venimos reclamando sostenidamente desde nuestro Sindicato. También son momentos en que desde el Gobierno Nacional se pretende avanzar en pautas para el regreso a la presencialidad en la educación. No debe escapar al conocimiento de Bordet que una de las condiciones para el retorno de la presencialidad es, además de garantizar condiciones de higiene y edilicias, el reconocimiento al esfuerzo docente y el aumento de salario para no perder terreno respecto a la inflación”.

Para concluir, el texto apunta que desde la Seccional Uruguay de AGMER manifiestan: “Nuestro rechazo al proyecto de ley llamado de ‘emergencia solidaria’ por implicar rebajas salariales y modificar de hecho la ley previsional 8732. Demandar al Estado Provincial un inmediato aumento de sueldo para el conjunto de los trabajadores de la educación activos y jubilados. Exigir que el gobierno provincial discuta con los trabajadores representados por su sindicato el retorno a la presencialidad en base a condiciones edilicias, higiénicas, de salubridad y salariales”.

El documento lleva las firmas de Mariela Leiva- Sec Gremial; Lia Fimpel- Sec Adjunta; Walter Baccón- Sec General.