Cabe señalar que representantes de Agmer participarán de una de las reuniones de comisión previstas para esta semana en el Senado, donde continuará el tratamiento del proyecto de reforma previsional impulsado por el Ejecutivo provincial.

Desde el gremio docente indicaron que el objetivo es visibilizar el rechazo a la reforma mientras avanza el debate legislativo. La jornada comenzará a las 9 con la instalación de carpas en la explanada de la sede gubernamental y contará con la participación de la conducción provincial de Agmer y delegaciones de distintos departamentos de la provincia.

Desde el sindicato señalaron que seguirán de cerca el tratamiento del proyecto, al considerar que las decisiones que adopte el Poder Legislativo tendrán impacto sobre el futuro de los trabajadores activos, los jubilados y las próximas generaciones de entrerrianos.

Además, el acampe se enmarca en la Jornada Nacional de Lucha convocada por Ctera para este 9 de junio. En ese contexto, Agmer reiteró sus reclamos contra la reforma laboral y el ajuste en salud y educación, al tiempo que exigió salarios y jubilaciones dignas y expresó su rechazo a las políticas que, según sostienen, profundizan la crisis social.

La protesta se suma a las medidas de fuerza que el gremio viene llevando adelante en las últimas semanas en rechazo al proyecto previsional y en defensa del sistema jubilatorio provincial.

Fuente: APFDigital