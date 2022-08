La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) informó días atrás su adhesión al paro nacional convocado por la Conferencia de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), en contra de “la criminalización y judicialización de la protesta social”.

El gremio docente mayoritario en Entre Ríos repudió y rechazó el fallo que condenó a Santiago Goodman, extitular del gremio docente de Chubut, por los incendios ocurridos en la Legislatura y Casa de Gobierno provincial en septiembre del 2019, en medio de la crisis ocasionada por el atraso y pago escalonado de haberes, y tras la muerte de dos docentes.

El gobernador Gustavo Bordet, por su lado, aseguró que los docentes provinciales que no concurran a dar clases no sufrirán descuentos. "Nosotros entendemos la situación. Entendemos que cuando hay un paro nacional como en este caso no procedemos a descontar los jornales", afirmó a Canal Nueve Litoral que reprodujo Ahora.

En Gualeguaychú fue alto el acatamiento de la medida de fuerza en el turno mañana.