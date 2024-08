En congreso, docentes enrolados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) decidieron sostener el paro docente de este miércoles y solicitar una nueva propuesta salarial. En caso de no haber otra oferta, activarán dos días más de huelga la semana próxima.

La resolución del cónclave del principal sindicato de maestros estableció demandar que se cumpla con el “compromiso de abonar la diferencia entre la inflación acumulada y la pauta salarial del primer semestre“. Además, pidieron un incremento bimestral para julio y agosto con porcentajes por encima de la variación de precios; que se eleve el salario mínimo docente y que todos los montos sean remunerativos y bonificables y que toda suma o porcentaje alcance a trabajadores activos y pasivos.

Desde Agmer emplazaron al gobierno hasta el viernes para que se haga efectiva la nueva oferta. De no ser así, habrá paro docente el miércoles 14 y el jueves 15 de agosto.



Las demandas de Agmer



El gremio dio a conocer la moción integral de su congreso que tuvo lugar este martes. A saber:



Continuar demandando una propuesta salarial que contemple:



- El cumplimiento del Acuerdo Paritario con relación al compromiso de abonar la diferencia entre la inflación acumulada y la pauta salarial del primer semestre.



- Un incremento bimestral para julio y agosto con porcentajes por encima de la inflación.



- Elevación significativa del salario mínimo docente (cargo testigo).



- Que todos los montos sean remunerativos y bonificables y que toda suma o porcentaje alcance a la totalidad de los trabajadores, tanto activos como jubilados, con el fin de no desfinanciar la Caja de Jubilaciones y Pensiones y la Obra Social IOSPER.



- Aumento del monto del código 029 y sin topes de los kilómetros a abonar.



- Que dicha propuesta se haga efectiva no más allá del día 9 de agosto.

- Si esta demanda salarial no se efectiviza en el tiempo establecido en el punto anterior ejecutar un paro de 48 horas los días miércoles 14 y jueves 15 del corriente.