La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que nuclea a la mayor parte de los docentes de la provincia, llevó adelante este jueves una volanteada en el ingreso a las distintas localidades entrerrianas con el objetivo de visibilizar su reclamo salarial, en el marco de una prolongada negociación con el Gobierno provincial. En nuestra ciudad, el punto de encuentro fue en el cartel de "Gualeguaychú", junto a la Oficina de Turismo ubicada en la rotonda de las calles Artigas y Pedro Jurado.



Desde el gremio señalaron que la medida busca “hacer oír la voz” del sector ante una coyuntura que calificaron como urgente. Entre los principales reclamos se destacan un aumento salarial inmediato, mejoras en los ingresos docentes, el rechazo a una posible reforma jubilatoria y la defensa de la educación pública junto a los derechos laborales.

Al respecto, la referente local de Agmer, Soledad Ponce, enfatizó que “la situación económica de los trabajadores de la educación es crítica”: “Tenemos maestras y maestros que están cobrando apenas el 20% de su sueldo, endeudados en un 80% con bancos, tarjetas y mutuales. Es imposible sostener una familia con 750.000 pesos pagando alquiler”, describió en diálogo con la prensa, y aclaró que la crisis ”no afecta solo a los docentes, sino a toda la comunidad que depende de la educación pública".