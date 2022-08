El gremio docente resolvió rechazar la propuesta realizada por el gobierno provincial. De no recibir una nueva propuesta el jueves, irán al paro el día viernes. También le dijeron que no a la oferta AMET y UDA. La propuesta consistía en adelantar un 7% del aumento del 20% expresado en la última reunión y el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller.

El miércoles por la mañana miembros del sindicato Agmer concurrieron a la audiencia con el gobierno y comunicaron su rechazo a la propuesta que ofreció el gobierno provincial. La reunión pasó a cuarto intermedio y los docentes pidieron una nueva propuesta para el jueves o, de lo contrario, irán al paro el día viernes.

No obstante, Agmer expresó que la oferta salarial realizada por el gobierno provincial "no contempla los pedidos de nuestro sindicato (...) dicha propuesta no califica para ser trasladada a las bases, por lo que se la rechazó, insistiendo en la necesidad de reformular de un modo realmente superador lo ofrecido".

La reunión pasó a un cuarto intermedio y el gremio esperará hasta el jueves 1 de septiembre por una nueva propuesta, "caso contrario, el viernes 02 de septiembre efectuaremos la medida de fuerza resuelta por las y los docentes de la provincia".

La propuesta consistía en adelantar un 7% del aumento del 20% expresado en la última reunión y el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, quien indicó que "analizamos el pedido que realizaron los sindicatos y dado lo que indican las previsiones inflacionarias, decidimos proponer un adelantamiento del siete por ciento con los haberes de agosto".