Agmer y AMET inician hoy un "apagón virtual" contra la ley de emergencia

Además adelantaron que, en caso de aprobarse el proyecto, no regresarán a las aulas. El gremio resolvió “el no regreso a las actividades presenciales de toda la docencia entrerriana, en caso de aprobarse el proyecto” y “mientras no estén dadas las condiciones edilicias, sanitarias y salariales luego de la pandemia”.

AMET

Por su parte, el gremio de docentes técnicos se declaró en estado de alerta y resolvió “rechazar de manera absoluta el proyecto de ley de emergencia por considerarlo inconsulto y porque atenta contra el salario de activos y jubilados, los cuales nuevamente son requeridos para realizar un esfuerzo que no sólo no dará solución a los problemas financieros de la provincia sino, por el contrario, profundizará la desigualdad y la injusticia social con respecto a otros sectores la sociedad”.

También decidió “realizar un apagón virtual de actividades los días miércoles, jueves y viernes de esta semana, en el marco frente gremial”, y “convocar acciones departamentales juntos con los demás sindicatos y asociaciones de jubilados para socializar el rechazo a este proyecto de ley de emergencia”.

Propuso “la realización de reuniones con legisladores provinciales a fin de expresarles la postura de rechazo y los fundamentos que lo generan”. Por último, solicitó “a los señores legisladores no avalar con su voto una ley que nuevamente encuentra en el salario del trabajador la variable de ajuste”.